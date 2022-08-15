日軍曾受蔣中正政府聘雇 助台反攻中國大陸

二戰後一群前日軍將校受中華民國政府聘僱到台灣，協助反攻大陸。其中一名舊陸軍中佐糸賀公一撰寫的教戰書，目前由其住在法國的親屬持有。（圖取自日本產經新聞網頁sankei.com）

日媒報導，第二次世界大戰後，有一群前日軍將校受中華民國 政府聘雇到台灣，協助反攻中國大陸。其中一名舊陸軍中佐糸賀公一撰寫的教戰書，目前由其住在法國的親屬持有。

日本 產經新聞發自法國巴黎的報導指出，這本以「第二次圖上戰術」為題名的教戰書，是糸賀公一（2011年歿）於1965年所撰寫。他在二戰期間曾在滿州、新加坡擔任過參謀。戰後返回日本，1951年到台灣負責參謀教育。

報導說，二戰後，有一群舊日軍將校秘密組成軍事顧問團「白團」，接受以中華民國故總統蔣中正（蔣介石）政府聘雇，到台灣協助反攻中國大陸。

以「第二次圖上戰術」為題名的教戰書，明載作戰目的在於「毀滅共匪偽政權，光復大陸本土」，內容描寫一個月半之間的作戰劇本，包括突襲登陸台灣對岸的福建省，進軍廣東省、江南省（目前的江蘇省、安徽省）。

文中還詳述作戰分為1至3階段，每個階段所需的陸海空軍的部署、彈藥、糧食補給量等。此外，對於接受教育的台灣將校還訓示「要適時當機立斷」，身為指揮官不得延誤做判斷的時機。

文中記載，估計共軍 總計約300萬人，文中還列出中國各地的部隊、運輸路線。針對中國1964年所實施的核試，文中記載「尚未真正武器化」，未言及對反攻作戰的影響。

另一本1958年編寫的教戰書指出，中國共產黨政權如果繼美、蘇等之後擁有核武，有可能拿來使用，當成扳回戰局或報復之用。

台灣的前軍系國代、軍事評論家黃澎孝接受日本產經新聞台北支局長矢板明夫採訪時表示，白團擬定很多作戰計畫，但未對國防部公開，研究進度沒太大進展。在海外能找到相關資料非常重要。這次的資料，在了解當時共軍的戰力、台灣方面的諜報能力等，頗有價值。兩岸軍事持續對峙，台海軍事緊張升高的今天，研究白團頗具意義。

產經在報導的最後注解指出，在中國國共內戰戰敗的蔣政府1949年到台灣，主張「反攻大陸」，要以武力奪回大陸。他聘雇前日軍將校擔任軍事顧問，舊日軍陸軍少將富田直亮（中文名字白鴻亮）所率的「白團」於1949至1968年擔任軍事指導等任務。

1951至1979年，美國曾派遣軍事顧問團到台灣。美方不希望台灣與中國軍事衝突，反對蔣政府反攻大陸，因此反攻作戰的戰術擬定由白團負責。