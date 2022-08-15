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接見美參眾議員談半導體 蔡英文：樂意在美投資布局

記者丘采薇／台北即時報導
參院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey，左）率領參眾議員訪台，獲台總統蔡英文（右）接見。圖／台總統府提供
參院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey，左）率領參眾議員訪台，獲台總統蔡英文（右）接見。圖／台總統府提供

參院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員訪台，台灣時間15日上午獲台總統蔡英文接見。蔡英文表示，台灣在半導體產業有長期的發展累積，「我們也樂意積極在美國投資布局」，很高興看到美國跨黨派支持的「晶片法」已經完成立法，相信會為台灣的半導體業者提供更多前往美國投資的誘因。

根據台總統府事後提供的新聞稿，蔡英文致詞時首先歡迎訪團到台灣。

她提到，今年，俄羅斯入侵烏克蘭，已經凸顯威權國家對世界秩序帶來威脅；前一陣子，中國在台灣周邊海域進行長時間的軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平。台方不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達，台灣致力維護台海穩定現狀的決心。

蔡英文表示，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。面對全球威權主義的擴張，台灣也希望和共享民主價值的國際友人，深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。

蔡英文談到，今年6月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」的首場會談。期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。她也期盼馬基及議員們，對於這項議題，在美國國會給予台灣更多支持。

蔡英文指出，台灣在半導體產業有長期的發展累積，「我們也樂意積極在美國投資布局」。很高興看到美國跨黨派支持的「晶片法」，已經完成立法，相信會為台灣的半導體業者，提供更多前往美國投資的誘因。

蔡英文表示，希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定（ADTA）」，共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。最後，她再次感謝訪團到訪，台灣會和美國共同攜手，堅定捍衛民主自由。

隨後，馬基致詞時表示，這是他第一次訪問台灣，深感榮幸。他表示，蔡英文是一位具有歷史意義的領導人，台灣首位女性總統，對於全世界許多女性都是一個非常大的啟發。他很榮幸能夠跟多位跨黨派眾議員一起訪問台灣。

馬基指出，身為參議院亞太小組主席，他長期以來都非常支持進一步深化台美關係。他在1979年擔任眾議員時，對「台灣關係法」投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的。在那一次重要的立法後，40年來，他對台美關係的支持只有更加堅定。

馬基談到，去年6月時，他在參議院召開首次公聽會，提出「台灣學人法案」立法。透過「台灣學人法案」，可以有立法基礎讓美國的官員在台灣生活及工作。此外，他也推動跨黨派立法，加強台海穩定並降低台海衝突的風險，並讓多邊參與者能夠參與台灣事務及加強台灣自我防衛的合作。

馬基說，他對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔；然而為了捍衛這些普世價值，每天都受到威脅。

他說，台灣在全球防疫上也是一個領袖，此外，在全球的科技及製造業，尤其是半導體產業，台灣更是領頭羊。當台灣的專業及領導作為能夠在世界上受到矚目，全世界都能夠因而受益。

馬基說，「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，是一個能夠展現台灣的人才絕佳的機制，包括公共衛生、能源安全、災害防救、女性賦權等領域。所以，必須進一步努力，讓台灣能夠加入全球性的討論，如何解決許多全球當前的挑戰，包括氣候威脅的議題等。

馬基指出，「在這個充滿不確定性的時候，我們必須要更加努力確保台灣的和平及穩定。我們有一項道德義務，就是要積極防範任何不必要的衝突，而在因應這個最大挑戰的時刻，台灣也展現了不可置信的自制力及審慎。」

馬基談到，與他一樣是麻州出身的美國著名思想家梭羅（Henry David Thoreau）曾經說過，所謂的朋友就是會彼此珍惜彼此的希望及夢想。接下來，他也很期待傾聽蔡英文及許多台灣的同僚們，有哪些夢想及希望。台美關係深植在一個很重要的基礎上，「也就是我們對於人權價值的承諾」。此次的代表團是資深、跨黨派、跨院的訪問團，他非常榮幸能夠和蔡英文同台站在一起，跟台灣站在一起。

參院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey，左八）率領參眾議員訪台，獲台...
參院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey，左八）率領參眾議員訪台，獲台總統蔡英文（右七）接見。圖／台總統府提供

蔡英文 投資 眾議員

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