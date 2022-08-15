被爆代寫林智堅論文 楊玲宜：子虛烏有無法奉陪

民進黨新竹市北區議員參選人楊玲宜。(擷自楊玲宜臉書)

新竹市前市長林智堅 因論文爭議退選桃園市長，節目主持人錢怡君爆料林真的沒有親自抄襲，因為論文是林的助理楊玲宜所寫，甚至說楊還去幫林上課；對此，楊玲宜在臉書 發文回應，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕她無法奉陪。

楊玲宜指出，她今早確診，雖然頭痛欲裂，但神智還算清醒，關於論文事件，過去她已經公開澄清做過回應，若有其他指教歡迎向法院提告，若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，她無法奉陪。

針對林智堅台大國發所論文案，楊玲宜曾於7月25日曾於臉書發文，指她過去幾年擔任市長林智堅辦公室副主任，其中最重要的業務之一，就是彙整林所有大小行程，聯絡相關人員回覆是否出席並提供任何相關的與會資訊，這是她作為幕僚的基本工作。

楊玲宜說，之所以會有與陳明通的信件往返，林智堅的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類、彙整、報告。陳明通也明白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫⋯⋯請智堅市長在此基礎上近一步發揮」，真相很簡單易懂，就是林智堅持續的和指導教授討論，指導教授也指示林須在修改版上的基礎上繼續寫作。

楊玲宜指出，林智堅是一位非常認真凡事親力親為的長官，也非常愛惜羽毛，更是注重個人名譽，她也要嚴正地駁斥名嘴所謂的代筆說，請勿做這種惡意的曲解。