美參議員馬基率團訪台 重申挺台鼓勵台海穩定

外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基（左）。（圖：外交部提供）

繼美國眾議院議長裴洛西 後，參議院 外委會亞太小組主席馬基今天率團訪台，由於適逢兩岸情勢升高，外媒格外關注。馬基推文說，此行重申美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。

美國在台協會（AIT）宣布，民主黨籍的馬基（Ed Markey）14日至15日率領國會跨黨派代表團訪問台灣，成員包括加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）等3位民主黨籍眾議員 ，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

外交部指出，訪團15日將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，也計劃拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

抵達台灣前，身為參院外委會亞太小組主席的馬基訪問南韓，會晤南韓總統尹錫悅、脫北者國會議員太永浩。

馬基訪台12天前，裴洛西（Nancy Pelosi）才因率團訪問台灣引起中國強烈反應；共軍接連多天在台灣周圍進行軍演，北京當局也宣布制裁裴洛西和她的直系親屬，並取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，這讓馬基此行格外受到外媒關注。

馬基抵台後在推特（Twitter）指出，他率領跨黨派國會代表團訪問台灣，是要重申美國對台支持，鼓勵台灣海峽的穩定及和平。

在美國國會擁有約46年豐富資歷的馬基來自麻薩諸塞州，是相當資深議員；他於1976年首度當選聯邦眾議員，後來成功連任17屆，2013年成功轉戰參議院。

馬基長年關注台灣議題，是「參議院台灣連線」成員之一。他曾於1979年投票支持通過「台灣關係法」，之後多部涉台法案、決議案連署名單也常能見到他的名字，包括美國國會2001年、2013年相繼通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案。

馬基於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文以及在政府部門實習的學人計畫。

他去年10月也提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），盼推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，也計畫增加資助「全球合作暨訓練架構」（GCTF），以在中國試圖孤立台灣之際，讓世界知道台灣有能力在全球挑戰上做出貢獻。