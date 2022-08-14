我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

男子國會大廈附近撞毀汽車 對空鳴槍後自盡

臉書舊貼文吸引網友朝聖「選市長為這個」鄭運鵬解釋了

世界新聞網、記者賴佩璇／桃園即時報導
樂天桃猿隊啦啦隊把桃園市長鄭文燦拉起來捧高高。圖／截自鄭運鵬臉書
樂天桃猿隊啦啦隊把桃園市長鄭文燦拉起來捧高高。圖／截自鄭運鵬臉書

新竹市前市長林智堅因為論文爭議退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。大批網友今日到鄭運鵬2021年3月23日一篇「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」影片底下留言朝聖，該影片是樂天桃猿隊啦啦隊把桃園市長鄭文燦拉起來捧高高。

桃園市長鄭文燦2021年3月23日晚上前往桃園國際棒球場，出席「2021中華職棒－桃園首戰」職棒開幕活動，卻意外的遭9位樂天女孩抬起，很多網友開玩笑說這是桃園市長福利，下屆參選市長的人會變多。

鄭運鵬當時也在臉書轉貼該影片，發文寫「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」近期鄭運鵬要參選桃園市長，有數名網友去該篇文章底下留言朝聖，「可惡！害我也好想選」。

鄭運鵬也特此發文表示，從前天換他上陣後，全國開始把他的臉書當作論文在研究了。他相信未來的一段時間將會是台灣御宅界的「第二次衝擊」（梗出自日本動畫「新世紀福音戰士」)！

今天有很多不同光譜的朋友把去年這一篇「樂天女孩扛起重任」的臉書翻出來，好朋友們重溫歡樂，不熟的朋友拿出來作為他主動爭取提名的證據。

鄭運鵬指出以下四點：

1，其實，這是去年農曆年後疫情再度獲得控制時，他們陪同鄭文燦市長前往樂天主場鼓勵球迷進場觀賽的場景，體育台有直播，但因為他在市長身後捕捉到這段影片而爆紅。當時哪來的黨內初選啊~

2，這段新聞被國人發現樂天女孩們竟然都是神力女超人，鄭市長的體重成為全國焦點，鄭市長發憤圖強在總統面前創下72公斤的個人最佳成績，蔡易餘委員完敗。鄭市長當時甚至直追他的體重，不過，最近似乎又拉開距離。

3，桃園市長的黨內提名過程，他只保持自己能夠勝選的實力，沒有主動爭取過，而且，［我的頸椎動過人工椎間盤手術］，根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！

4，以上說明，要進行鄭運鵬臉書補完計畫（亦出自「新世紀福音戰士」)！，請衝擊宅力，不要勉強歪樓。

臉書 提名 手術

上一則

裴洛西訪台12天後又有美議員訪台 國際媒體關注

下一則

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

延伸閱讀

林智堅不是抄襲而是助理代筆？資深媒體人將公布資訊

林智堅不是抄襲而是助理代筆？資深媒體人將公布資訊
堅下鵬上 張善政：鄉親心裡自有一把尺

堅下鵬上 張善政：鄉親心裡自有一把尺
林智堅自稱先發投手 張善政酸：可惜服禁藥被驅逐出場

林智堅自稱先發投手 張善政酸：可惜服禁藥被驅逐出場
蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼

蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生
美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」
洛杉磯蒙市丁胖子廣場中餐館火災停業

洛杉磯蒙市丁胖子廣場中餐館火災停業