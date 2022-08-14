臉書舊貼文吸引網友朝聖「選市長為這個」鄭運鵬解釋了

樂天桃猿隊啦啦隊把桃園市長鄭文燦拉起來捧高高。圖／截自鄭運鵬臉書

新竹市前市長林智堅因為論文爭議退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。大批網友今日到鄭運鵬2021年3月23日一篇「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」影片底下留言朝聖，該影片是樂天桃猿隊啦啦隊把桃園市長鄭文燦拉起來捧高高。

桃園市長鄭文燦2021年3月23日晚上前往桃園國際棒球場，出席「2021中華職棒－桃園首戰」職棒開幕活動，卻意外的遭9位樂天女孩抬起，很多網友開玩笑說這是桃園市長福利，下屆參選市長的人會變多。

鄭運鵬當時也在臉書 轉貼該影片，發文寫「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」近期鄭運鵬要參選桃園市長，有數名網友去該篇文章底下留言朝聖，「可惡！害我也好想選」。

鄭運鵬也特此發文表示，從前天換他上陣後，全國開始把他的臉書當作論文在研究了。他相信未來的一段時間將會是台灣御宅界的「第二次衝擊」（梗出自日本動畫「新世紀福音戰士」)！

今天有很多不同光譜的朋友把去年這一篇「樂天女孩扛起重任」的臉書翻出來，好朋友們重溫歡樂，不熟的朋友拿出來作為他主動爭取提名 的證據。

鄭運鵬指出以下四點：

1，其實，這是去年農曆年後疫情再度獲得控制時，他們陪同鄭文燦市長前往樂天主場鼓勵球迷進場觀賽的場景，體育台有直播，但因為他在市長身後捕捉到這段影片而爆紅。當時哪來的黨內初選啊~

2，這段新聞被國人發現樂天女孩們竟然都是神力女超人，鄭市長的體重成為全國焦點，鄭市長發憤圖強在總統面前創下72公斤的個人最佳成績，蔡易餘委員完敗。鄭市長當時甚至直追他的體重，不過，最近似乎又拉開距離。

3，桃園市長的黨內提名過程，他只保持自己能夠勝選的實力，沒有主動爭取過，而且，［我的頸椎動過人工椎間盤手術 ］，根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！

4，以上說明，要進行鄭運鵬臉書補完計畫（亦出自「新世紀福音戰士」)！，請衝擊宅力，不要勉強歪樓。