台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰上電視談話性節目出了一道數學題，考倒兩岸網友。他說，中共射飛彈，國軍打三發天弓飛彈攔截，「一發攔截度是70%，三發一起攔截，攔截率就是210%，一定攔得到」！結果讓眾多網友笑翻天，但多數網友也不知正確答案是什麼。

上周解放軍 軍演之際，于北辰8日上電視政論性節目，他稱台國防部 必須攔截解放軍的飛彈，不攔的話，國防部就變成縮頭烏龜了！主持人追問台國軍能否攔截的住解放軍飛彈，他稱台國軍可以發射中科院研製的天弓防空飛彈攔截，「你（解放軍飛彈）有多高，我（天弓）就追到你天涯海角」。

然後他說，「（天弓）一發的攔截度是70%，我打三發攔一發不行嗎？那三發（攔截度）就是210%，怎麼會攔不到？」

概率是用累加計算的？此言一出，在場主持人和所有來賓都靜默了一陣，于北辰繼續稱：「用三發飛彈包圍住大陸飛彈，用一個三角函數的方式。三發還攔不住，中科院可以關門了！」

台退將于北辰的攔截中共飛彈說。（三立電視截圖）

于北辰的這段210%談話，連日來引發兩岸網友議論，中國媒體和網友更是奚落到不行，觀察者網稱，「土房哥」（于北辰曾稱中國房子都是土房，自此被中國網友封為土房哥）爆笑指數 滿分，他的數學讓「會數學的和不會數學的聽了都得沉默的水準…」。

「三角函數都沒想到自己還能在概率統計學領域擁有一席之地，數學老師已經哭暈在廁所了…」

中國網友則是嘲笑于北辰到不行：「他的乘法口訣背誦得很熟練，不愧是小學二年級水準的高材生」、「他退役的原因是不是智力問題被開除了？」「灣灣要是多些像土房哥這樣的國軍，大陸就放心了」！「兩發就140%了，幹嘛打到三發？」

但于北辰「這道題」也讓兩岸網友紛紛探討到底正確答案是什麼，有網友稱「210%的成功率-90%的失敗率=120%的攔截成功率」；「一發攔截率70%，也就是每發有30%失敗機率，那三發就是90%失敗機率」。

還有網友稱正確的邏輯推理應是「攔截成功率=100%-攔截失敗率^次數」，所以應該是：

=1-0.3^3

=1-0.3*0.3*0.3

=1-0.027

=0.973

即97.3%的攔截成功率。