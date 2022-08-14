9台人赴柬埔寨遭人蛇控制轉賣 今泰國機場獲救深夜返台

台警政署跟航警局等單在機場，協力宣導、攔阻被騙民眾。資料照。(苗栗縣警察局提供)

台灣人求職赴柬埔寨加入詐騙集團遭暴力囚禁問題嚴重，12名台灣人今天從柬國搭機到泰國 ，被泰方在機場 攔下，其中9人是遭人蛇集團轉賣緬甸 經泰國，刑事局接獲外交部通報後協助返台，深夜將在桃園國際機場接人偵詢，另3人為人蛇嫌犯，後續協調遣返。

泰國移民局今天在曼谷蘇旺納普機場攔下12名台籍人士，通報台外交部駐泰代表處。刑事局國際科接獲通報，初步了解12人上月飛往柬埔寨，其中3人曾報案或求助，這批人被轉賣緬甸，途中經泰國被攔下。

台刑事局派員赴桃園機場準備接回9人，將帶往航空警察局刑警大隊偵詢後，請示桃園地檢署處置；另3人不願返台，表達想回柬國金邊，警方懷疑是人蛇集團成員。

據統計，台外交部與警方已受理約340人求助，指在柬埔寨或緬甸遭控制行動。刑事局清查滯留柬埔寨者，過濾出16至45歲約4600人，本月11日通報各地派出所訪查家庭，詢問是否曾接到求助被控制行動，已清出近百人疑遭控制。

台警政署、移民署、外交部組專案小組，已協助逾60人返國；警方也在機場宣導，上月26日起勸阻26人前往。針對人蛇集團，檢警近期破獲6件、14人，其中10人羈押，持續追查主使。

警政署說，民眾上網求職或受網友邀約，前往柬埔寨、緬甸等高風險國家，要提高警覺，避免落入人口販運陷阱。