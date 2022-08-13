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世界同志遊行停辦 台灣主辦方：授權方態度反覆

中央社台北13日電
2025世界同志遊行原訂在台舉行，但由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。圖／取自Taiwan WorldPride 2025 - 世界同志遊行在台灣 臉書
2025世界同志遊行原訂在台舉行，但由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。圖／取自Taiwan WorldPride 2025 - 世界同志遊行在台灣 臉書

2025世界同志遊行停止在台舉辦，台灣主辦方今天表示，國際組織InterPride從未給過WorldPride Kaohsiung, Taiwan的選項，授權方對命名的反覆及溝通的隔閡是停辦主因。

2025世界同志遊行原訂在台舉行，但主辦單位台灣世界同志遊行籌備委員會昨天臨時在臉書粉絲專頁發表聲明指出，由於InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦WorldPride Taiwan 2025。

對於台灣世界同志遊行籌備委員會的決定，InterPride也在聲明下留言指出，有建議活動名稱可以用WorldPride Kaohsiung, Taiwan；不過，台灣世界同志遊行籌備委員會聯合主委阿古今天接受中央社記者電訪時反駁InterPride的說法，直言InterPride從未給過這個選項。

阿古指出，籌備委員會從2021年初提出的申請表、計畫書、審查資料、票選到後面獲選都一直以Taiwan為名，也一直都有跟InterPride說明必須使用Taiwan的理由，而在填寫InterPride提供的申審資料時，InterPride也沒有要求必須以城市為名，而過去該活動一直以城市命名，也都是因為剛好申請單位都以城市來申請。

阿古指出，InterPride去年稱台灣為台灣地區時，籌備委員會也對InterPride提出抗議，並在外交部協助下，三方在2021年11月16日開會協商命名問題最終達成共識、同意以Taiwan為名，但到今年7月時，InterPride又單方面詢問為什麼要用Taiwan命名，籌備委員會也有再次解釋使用Taiwan的原因。

後續InterPride也在今年7月26日的信件中指出，經過理監事投票決議通過，活動名稱只能使用WorldPride Kaohsiung或Kaohsiung WorldPride，並沒有Taiwan在裡面，因此InterPride的留言完全不符合事實，「從來沒有給過我們這個選項」。

阿古也說，InterPride在信中也稱用城市為活動命名是他們的傳統，而籌備委員會也有拿出申請規範等強調當初都沒有提到這件事情，InterPride才說最近已經更新，「這根本是台灣條款」。

阿古表示，「從申請成為會員開始，InterPride已有多次在聲明或是網站國家欄位等錯誤稱呼台灣省、台灣地區等，包含資料審查、三方會議、國家名字改錯，授權方在命名溝通上的反覆，都可能導致簽約後有更大的災難，這是籌備委員會主要決定停辦的原因」。

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