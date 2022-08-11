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林智堅論文風波 網推周邊商品「台大論文產生器」酸爆

聯合新聞網／ 即時報導
「台大論文產生器」的商品說明。（取材自蝦皮購物）
「台大論文產生器」的商品說明。（取材自蝦皮購物）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件持續延燒，雖台大判定抄襲屬實並撤除碩士學位，但蔡英文總統仍公開喊話支持，且希望黨內同志應團結力挺。抄襲事件一出，網友也紛紛惡搞，甚至推出由電腦鍵盤「複製貼上按鍵（Ctrl+C及Ctrl+V）」組成的商品「台大論文產生器」，售價台幣817元，引起大量網友朝聖。

網友在PTT上發文分享發現有人在販售「台大論文產生器」，而該產品在說明中清楚寫下「此商品乃台大學生產生論文使用，非自動產生論文，使用方式請洽指導教授」，充滿惡趣味。

此外該產生器「售價817元」也有暗藏巧思。817是關於民進黨、蔡英文的網路流行語，意指在2020年總統大選投了蔡英文的那817萬票的群眾，現今延伸為蔡英文政府、蔡英文的支持者。

許多網友紛紛表示，「也要Ctrl+F啦，一次全部取代更快」、「Ctrl+A怎麼可以沒有」、「笑瘋！817買起來阿！」、「簡單又暴力，傷害值極大」、「有林智堅聯名款一定大賣」、「Ctrl+S要記得存檔」、「這個李眉蓁那一次就開始出了」。

網友藉林智堅論文話題，惡搞推出「台大論文產生器」。（取材自蝦皮購物）
網友藉林智堅論文話題，惡搞推出「台大論文產生器」。（取材自蝦皮購物）
網友藉林智堅論文話題，惡搞推出「台大論文產生器」。（取材自蝦皮購物）
網友藉林智堅論文話題，惡搞推出「台大論文產生器」。（取材自蝦皮購物）

蔡英文 民進黨 林智堅

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