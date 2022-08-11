中國對台白皮書 蕭美琴：這不是台灣人民想要的

台駐美代表蕭美琴10日接受MSNBC訪問。(擷自MSNBC影片)

中共 昨天發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，不再承諾「台灣統一後可保留軍隊」或「不派軍隊也不派行政人員駐台」等。台駐美代表蕭美琴表示，北京 透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國的政治條件，但台灣不會犧牲得來不易的民主。

蕭美琴10日接受MSNBC訪問時指出，台灣無意與中國軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力實現其政治目的；台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動，台灣必須多元化因應。

她說，在此關鍵時刻，需要朋友與台灣一起發聲，使用武力不僅破壞台海和平，世界也不會容忍使用武力解決政治爭端。

蕭也表示，北京一直在香港 使用「一國兩制」，但香港基本權利悲劇般倒退，言論結社與新聞自由遭剝奪，「這不是台灣人民想要的」，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲得來不易的民主。

影片來源：YouTube MSNBC

中共的第三份對台白皮書，未承諾「台灣統一後可保留軍隊」或「不派軍隊也不派行政人員駐台」，但這部分在前兩份對台白皮書都有相關表態。對台新白皮書還加了緊箍咒，重申台灣可以作為特別行政區實行高度自治，但首次加上前提「確保國家主權、安全、發展利益」，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬於「一國」，應是吸取香港經驗。

港媒分析，北京對台的一國兩制內涵已有變化；「美國之音」指出，新白皮書顯示中共一旦統一台灣，將給予台灣更少的自治權。

台外交部發言人歐江安表示，白皮書違背兩岸互不隸屬的客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是粗糙拙劣的政治操作，台方表達嚴正抗議與嚴厲譴責。國民黨立法院黨團總召曾銘宗發布三點聲明，強調捍衛中華民國主權、捍衛自由民主制度、強力反對一國兩制。

中國國台辦發言人馬曉光11日說，白皮書發表得到海內外中華兒女的熱烈回應與廣泛支持，民進黨百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀獨挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了民進黨的要害。台灣是中國領土的一部分，從未改變也絶不允許改變，一國兩制將被廣大台灣同胞重新認識並理解接受。在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，「兩制」台灣方案的空間和內涵將獲充分展現。

▼北京再出台灣白皮書 意義重大

影片來源：世界新聞網 一洲焦點