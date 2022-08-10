台海危機對選舉影響？學者：重點是打到門口卻看不出來

解放軍東部戰區對台軍演，對外公布導彈發射的瞬間。（本報資料照片）

聯邦眾院議長裴洛西 訪台，引發中國解放軍 連日軍演，並發射11枚飛彈，雖然離台灣年底選舉還有一段時間，但統獨爭議對選舉結果勢必有極大影響。成大政治系教授丁仁方表示，重點是「目前還看不出來對藍綠白哪一方有利」，因為中國的下一步到底是什麼？底線在哪裡，可能台、美都猜不透，不同的下一步可能就有不同的結果。

丁仁方表示，統獨問題在台灣的大選中，一向有影響力，而以2014與2018年相比，2014年因為有太陽花學運，造成國民黨在當年九合一選舉及2016年正副總統、立委選舉的落敗，2018年相比下統獨影響較小，但今年兩岸情勢巨變，影響一定加大，但目前難以看出到底對哪一黨派有利，而「飛彈打到門口」卻還看不出來對政局的影響，才是值得關注的問題。

他表示，前總統李登輝在1995年訪美，後續引發解放軍從1995年7月到1996年3月的一連串軍事與飛彈行動，稱為第三次台海危機，而1996年3月的總統選舉，台灣人民在飛彈威脅下，讓李登輝順利連任，飛彈達到助攻的效果，但這一次台海危機，會不會對民進黨有助攻效果，真的很難說。

丁仁方指出，主要是解放軍的下一步難以預測，雖然國際間看法認為目前仍不是中國開戰的最佳時機，但相關的變數太多，到底會做到什麼程度，台灣現有的情資難以確定未來共軍的動向，可能連美國都無法完全掌握，而且距離年底還有好幾個月的時間，問題會如何發酵也很難說。

他表示，目前各黨派的參選人也都不敢在這件事情上做文章，「擔心一不小心就踩到地雷」，一旦爆炸威力可能難以想像的驚人，所以大家都很克制，而現有大規模的民調 ，都是在裴洛西來台之前做的，只能看出統獨爭議的影響應該比2018年要大一些，但很快應該會有最新的民調出現供各黨做參考。