關鍵證據瓦解「明通宇宙」 媒體人：論文門拼圖多一塊

媒體人黃揚明10日在臉書分析，當余正煌打破「明通宇宙」，也讓論文門拼圖又增加一塊，事件全貌水落石出將近在咫尺。（取自黃揚明臉書）

民進黨 桃園市長參選人林智堅 被台大撤銷碩士學位，林智堅的指導教授、國安局長陳明通也被民進黨內人士直指應「知所進退」。媒體人黃揚明昨晚在臉書分析，余正煌在台大學倫會提出的關鍵證據，可說是打破「明通宇宙」，也讓論文門拼圖又增加一塊，事件全貌水落石出將近在咫尺。

黃揚明早前指出，代表台大學倫會發表審定報告的蘇宏達院長在報告中提到，余正煌提出2016年1月28日的草稿，這是一個關鍵證據。讓林智堅所言，他在2016年1月30日與陳明通開論文會議時交出的初稿，並在2月1日由陳明通增修、刪改後寄給他助理楊玲宜的草稿的事證不被審定委員會採納。

他昨天進一步指出，這份證據增加了一個很重要的疑點，就是陳明通寫了三次聲明營造出來的「明通宇宙」被擊潰了。

什麼是做「明通宇宙」？黃揚明解釋，大致就是從7月5日陳明通第一次回應林智堅、余正煌的台大論文抄襲疑雲爭議時，陳在簡短聲明中描述的「余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調 資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。」

他分析，這個「劇本」初稿，在陳明通7月23日4000字的長篇聲明中，有了更明確的「宇宙觀」。大致輪廓為「2015年12月他開始指導林智堅論文，12月中余正煌因需要改論文題目，於是向他求助，他徵得林智堅同意，讓余使用林的資料，他也以口試委員身份指導余研究計畫寫作，時間大約從2016年1月開始。」

黃揚明列舉「明通宇宙」完整時間軸，最早是在2016年1月30日，林智堅與陳明通見面討論研究計畫；2016年2月1日，陳明通發電郵給林智堅當時的助理楊玲宜，附上兩個檔案；2016年2月中旬，陳明通徵得林智堅同意將民調資料、初步寫的東西提供給余正煌；2016年3月8日，余正煌寄出初稿給陳明通。

他指出，由於2月1日陳明通寄給楊玲宜的附檔草稿，已經與3月8日余正煌寄給陳明通的草稿有雷同文字，因此林智堅陣營以此證明林智堅論文初稿寫作早於余正煌。

不久後，7月31日，陳明通再發上千字聲明，提及「本人先修正林智堅的論文相關部分後，再交給剛換論文題目，而且修業年限只剩一學期的余正煌做參考。」

黃揚明說，這套沒有明說余正煌抄襲，但事實就是抄襲的「明通宇宙」邏輯，在前天台大指出余正煌提出了一份比2016年2月1日初稿更早的「正煌宇宙」1月28日初稿，且這份初稿就已與2月1日陳明通提供初稿有4段雷同文字。

「此時，陳明通精心設計的『明通宇宙』大爆炸了。」他說，大膽假設，既然台大學倫會已認證余正煌初稿為真，那麼，陳明通就成為一個「詐騙頭子」，推測真實狀況應是陳明通將1月28日余正煌的初稿修改後，寄給林智堅的助理楊玲宜；也就是余正煌才是原創。

黃揚明寫到，當「明通宇宙」一直無法解釋論文初稿寫作時無法撰寫的二篇「摘要」大篇幅雷同，林智堅與其律師團隊在明通宇宙被瓦解後的今日也還是無法清楚解釋，並且不斷迴避。

他說，林智堅只能死守這已炸裂的「明通宇宙」，身兼民進黨主席的總統蔡英文不看完整證據，就信任已炸裂的了「明通宇宙」，何其悲哀。這起論文爭議，讓過度包裝的林智堅醜陋面目現形、讓國安局長陳明通成為學術醜聞導演，總統定調執政黨全黨質疑台大學術專業，其實沒有贏家。