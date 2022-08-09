美艦將通過台海？陸專家曝雷根號航母穿航機率

美艦最近一次航行台灣海峽的是在今年7月19日的「班福特」號飛彈驅逐艦。（美聯社）

美國防部次長卡爾8日稱，美軍將在未來幾周內通過台灣海峽，大陸軍事專家分析稱，美航母「雷根」號穿航台灣海峽的概率較低，但不管美軍想以哪種方式來顯示存在，解放軍 都已做好各種軍事鬥爭準備。

卡爾表示，美軍也將在其他區域內展開航行自由行動，以此展示對盟友和夥伴的支持。現在重要的是，要讓中方知道美方在該地區的軍事力量，將繼續從海上及空中通過台灣海峽等國際水域。

最近一次美艦通過台灣海峽的是7月19日勃克級的「班福特」號飛彈驅逐艦。美軍到底會派什麼軍艦前往台灣海峽？尤其駐守在日本外海的美艦雷根號航母打擊群是否會前往台灣海峽，引發各界極度關注。

環球時報報導，根據目前的公開信息，不久之後美國一定會派軍艦通過台灣海峽，目前不確定的是，美軍再通過台灣海峽是保持例行通過，還是會故意製造一些花樣以展示其在該地區的強勢存在。

最大的懸念在於美軍是否會再度仿效1996年台海危機時，「尼米茲」號航母直接穿越台海的事例，派出航母穿過台灣海峽。

環球時報引述不具名的專家認為，美國不會放棄台灣這顆棋子在周邊地區製造危機事件，美國一定會在台灣海峽展示其存在，不會放棄派遣軍艦通過台灣海峽。

他說，「與裴洛西 （此前譯波洛西）竄訪台灣不同，派遣航母將是拜登 政府的決定，而拜登政府此前不斷強調中美之間需要建立護欄，假如美國把航母派到台灣海峽展示所謂的航行自由，勢必會進一步加劇兩國對抗」。因此，美國派遣航母穿越台灣海峽的可能性偏低。

軍事專家張學峰受訪則稱，假設美國派遣「雷根」號航母及其編隊通過台灣海峽，將釋放極其重大的威脅和挑釁信號，這是一兩條驅逐艦過航完全不可比擬的，此次中方宣佈環島演訓資訊後，美國航母就離開了相關水域「避風頭」，實際上就釋放了美軍暫不想再把事情搞大的信號。

張學峰稱，與上世紀90年代中期出現台海危機不同，目前解放軍的實力無論是橫向和美國比，還是縱向和自己比，都非同日而語，如今，解放軍的多種反艦導彈、防空導彈可覆蓋台灣海峽的海域、空域，甚至火箭砲都能覆蓋台灣海峽，想必美國航母艦員也不想感受火箭彈從頭頂呼嘯而過的感覺。

軍事專家宋忠平則認為，美軍一直在評估是否要派出「雷根」號航母來穿越台灣海峽，美軍可能採取一種折衷方法，即派遣航母編隊中的驅、護艦來執行任務，以此展示美國的強勢存在。

但無論美軍想以哪種方式來展示存在，解放軍都做好了各種軍事鬥爭準備。宋忠平表示，如果美艦在台灣海峽正常航行通過，解放軍可以緊盯而不採取行動，如果美國在台灣海峽耀武揚威，甚至起降艦機進行威脅性的動作，解放軍戰機、戰艦不排除進行抵近攔截。

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波接受「環時」採訪表示，此次解放軍跨越海峽中線常態化演習，在美國人看來，這是一個新的分水嶺。美國可能無法心甘情願接受「新常態」，所以勢必會採取一些強硬行動來展示美國的話語權，即便是象徵性的，也要向盟友和夥伴表明所謂的安全承諾。