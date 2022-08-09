台外交部長吳釗燮：中共野心不局限於台灣

台外交部長吳釗燮(中)在國際記者會譴責中共軍演行為。記者陳正興／攝影

眾院 議長裴洛西(前譯波洛西)訪台後，解放軍軍演威嚇，台外交部長吳釗燮9日舉行國際記者會，嚴厲譴責中國軍演，並指中國此次軍演企圖改變台海及區域現狀，野心不局限於台灣，威權主義正在東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域延伸中。

今天是中國軍演後，吳釗燮首度以記者會形式向國際發聲。媒體問及台灣是否和美國等討論過因應軍演的作為？吳釗燮表示，跟無邦交 國家的行政部門有密切聯繫，且此聯繫對於台灣繼續面對中國軍事威嚇「非常有幫助」。

影片來源：YouTube 中華民國外交部

至於美國是否會再派一定層級官員訪台？吳釗燮說，台灣和無邦交國家的行政部門聯繫，基於默契，從不對外說明細節；可以說的是，台灣和理念相近國家聯繫密切，這些國家們也很關注中國對台軍事威嚇以及對區域安全的影響。

吳釗燮也說，中國找藉口對台軍演，不僅企圖將台海內海化，也要把東海、南海聯成一線，成為中國內海；中國軍演已破壞台海中線默契，透過飛彈試射範圍，想嚇阻其他國家介入其犯台，這次中國的演習，讓大家清楚看見中國在西太平洋地區的地緣戰略野心，但「我們不會被嚇倒，更不會被擊倒」。

台總統蔡英文今日在雲林受訪表示，這次共軍演習充斥很多假訊息，台灣人都很團結，假訊息澄清後都能被阻斷；當國家面臨威脅時，人民保持冷靜、自信是最重要的事。

立法院長游錫堃說，台灣必須自助人助，站在面對威權第一線，必須把當年簡大獅、林少貓武裝抗日的「台灣精神」拿出來，讓國際知道、讓中共 知道，才能達到孫子兵法中「上兵伐謀」作用，讓中共不敢輕舉妄動。