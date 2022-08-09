深陷論文抄襲風暴 林智堅：心情非常沉重

民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭控涉抄襲，台大召開記者會，認定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷其碩士學位。圖／截自林智堅臉書

民進黨桃園市長參選人林智堅 論文遭控涉抄襲，台灣大學9日召開記者會，認定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷其碩士學位。而林智堅今日也在臉書 發表心聲，「今天的心情非常沉重，面對台大學倫會的決議，我有些話想跟大家說。」

林智堅發文指出，他們看到，本該秘密進行的學倫會，不斷透過獨家新聞的方式對外放話。過程中，作為學倫會召集人的蘇宏達院長，秉持特定立場，在尚未調查前就先定調為「醜聞」，等於是未審先判。即便他們要求其迴避，以求公正。但幾次申請往返後，台大學倫會都否決他們的申請。

為了捍衛他的清白跟誠信，他昨天特別委託黃帝穎律師寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間。但就如同大家所看到的，台灣時間9日一早，就緊急召開記者會宣布結果。

就連他，都是看到直播的當下，才知道結果。而應該是先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到競辦。這不僅不尊重當事人的權益，更不符合程序正義。

他說，百口莫辯，就是他此刻的心情。他提出人證、事證和物證，不過很遺憾學倫會已經有了特定的立場，用片面的理由，去否定他過去作為學生的努力。

他是在2013年進到台大國發所，當時他已經是議員了，即使工作繁忙，盡量排出時間，利用周五六日修課。他很珍惜進修的機會，也很感謝每一位老師的指導。

2014年他當選新竹市長，那個時候他大部分的課程都修完，就差論文還沒結束。到2015年下半年，對市政工作稍微熟悉之後，便開始啟動論文準備工作。

後來，他跟陳明通老師討論，決定以2014年的選舉作為他的論文題目。也是在這個時候，陳明通老師跟他說有一位同學修業只剩一個學期，希望徵得他的同意，使用他的民調 資料作為論文題目。

出於善意，他欣然同意。但在他不知情的情況下，陳明通老師將他2月1日的計畫書草稿提供給余正煌參考。如果當初他沒有同意，是不是就不會有今天這樣的事情發生？面對今天的結果，非常遺憾，也難以接受。

他也要再次重申，他研究的是他自己的選舉，使用的他的民調資料，沒有人比他更熟悉2014年的新竹市長選舉，他不需要抄襲，也不必抄襲。

他表示，過去8年，他擔任新竹市長，感謝市民的肯定。他相信大家的支持，並不是因為我的學歷，政績、政見才是市民關心的重點。

這件事因選舉而起，他要跟相信他的朋友們說，他會繼續捍衛自己的清白，而他服務桃園市民的初衷都始終都沒有改變。接下來的時間，他會持續努力，不會辜負大家的支持，帶領桃園繼續向前。