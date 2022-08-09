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解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

國民黨夏立言赴中行程出爐 擬安排見劉結一、張志軍

記者陳政錄／北京即時報導
國民黨一行是否與中國國台辦主任劉結一見面仍待安排。(記者陳政錄/攝影)
國民黨一行是否與中國國台辦主任劉結一見面仍待安排。(記者陳政錄/攝影)

國民黨副主席夏立言一行五人赴中，10日搭機抵達廈門，20日解隔離後，21日起預計在福建廈門，和廣東廣州、深圳、東莞，以及浙江嘉興、江蘇昆山和上海等地拜訪台商和與當地台商協會座談。據悉，國民黨和中方仍在研議安排夏立言一行，與國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會面的可能性。

廈門台商會長吳家瑩受訪指出，夏立言一行10日將搭乘廈門航空MF888航班前往廈門，解除隔離後拜訪廈門台商，並與廈門台協座談，接著轉往廣東。

據了解，國民黨此行包括副主席夏立言和大陸事務部主任林祖嘉、中央委員高思博、大陸事務部義務副主任鄧岱賢、國民黨編審林子玄等。

根據預定行程，夏立言一行20日解除隔離後，21日將拜訪廈門台商，與台協座談，接著21日下午、22日轉往廣東廣州、深圳、東莞，23日搭高鐵赴浙江杭州，預計24日在浙江嘉興、江蘇昆山與台商見面，25日前往上海等，26日再返回廈門，接著於27日回台。

在預定行程內，並未安排與劉結一、張志軍見面，但中國大陸涉台人士指出，雙方仍在研議安排會見的可能性，因此在廣東以後的行程，多數台商仍收到「待定」的安排通知。另一名長三角重量級台商也稱，具體時間仍在安排中。

目前，國台辦並未證實與國民黨訪問團見面，也未說明具體情況。

國民黨副主席夏立言，日前透過影片在海峽論壇大會上致詞。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席夏立言，日前透過影片在海峽論壇大會上致詞。記者陳政錄／攝影

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