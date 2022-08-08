台與聖文森國簽署條約 聖國總理：不允許外部干預合作

台灣友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（中左）受邀率團訪台，蔡英文總統（中右）偕政府官員今天在總統府前廣場，以軍禮歡迎總理龔薩福的到訪。記者許正宏／攝影

蔡英文 總統今天上午偕同副總統賴清德與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）雙邊會晤，並見證「兩國簽署條約暨意向書儀式」。蔡英文感謝龔薩福多次在國際場域為台灣發聲，並盼兩國一起面對後疫情 時代的挑戰，繼續推動經濟轉型、婦女賦權等各項計畫，為雙邊人民帶來更多福祉。龔薩福則說，「聖文森及格瑞那丁絕不允許任何外部行為干預我們兩國的合作，我們雖然是一個小國，但有大原則。」

蔡英文致詞時表示，2019年7月她率團訪問聖文森及格瑞那丁，對加勒比海的美麗風景及當地人民的熱情款待，印象深刻。同年8月，龔薩福也回訪台灣，為聖國駐台大使館，親自主持了揭牌儀式。

蔡英文指出，這幾年來，兩國的交流愈來愈密切，不僅共同面對疫情的挑戰，也持續拓展各領域的合作。稍後，也要一起見證兩國共同簽署「刑事司法互助條約」、「移交受刑人條約」及「高等教育合作意向書」，為雙方合作開創新的里程碑。

蔡英文強調，未來，台灣和聖文森及格瑞那丁也會一起面對後疫情時代的挑戰，繼續推動經濟轉型、婦女賦權等各項計畫，為兩國人民帶來更多福祉。

蔡英文也藉這個機會，特別感謝龔薩福從2001年就任以來，多次在國際場域為台灣發聲；近來，中國在台海周邊進行軍演，龔薩福也為台灣仗義執言。

蔡英文提及，目前，龔薩福擔任「福爾摩沙俱樂部」加勒比海地區的總協調人，持續在國際上發揮影響力，支持台灣的國際參與。此外，她也十分敬佩龔薩福的執政成果。這幾年來，聖國除了積極參與全球事務，也克服疫情和蘇富瑞火山爆發所帶來的種種挑戰。

蔡英文表示，相信在龔薩福的帶領之下，聖文森及格瑞那丁將持續在國際社會發光發熱。也期待台灣和聖文森國一起努力，為世界創造更多繁榮發展。

隨後龔薩福致詞時表示，總統府這棟建築及現在所在的晴廳，都是他很熟悉的地方。他自2001年以來，已經到訪11次，也在這裡見過包括前總統陳水扁、馬英九，蔡英文第一任期間，他也曾來訪過。

龔薩福提到，如同台灣，聖文森及格瑞那丁的選舉也很紮實、競爭也非常激烈，選舉期間大家都非常興奮及緊張，總要等到開票出爐後才能知道結果。

龔薩福進一步指出，某些國家選舉可能就沒這麼有趣，因為很容易在選前就已經知道結果，他個人並不想參與這樣的選舉，相信在座的大家也不想。他並不是要評論其他人的作法，只是述說自己的偏好；其他國家要怎麼做，是他們國家及人民的事情，他不會干預，就如同他也不希望其他人干預一樣。

龔薩福認為，聖文森及格瑞那丁與中華民國台灣之間的邦誼牢不可破，「因為我們之間的情誼是基於人與人的連結，就像家人一樣。我們之間有許多交流，舉凡農業、學生、非營利組織及中小企業的交流等，但我們還要更進一步加強彼此的交流，除了強化人民之間的交流，兩國關係也要更進步，雙方還有很多工作要持續進行。」

龔薩福說，有些人會說，要與他國競爭，其實沒有這個必要，他認為兩國之間的邦交並非交易，「我們的邦誼是建立在一個恆久的原則上。在訪問台灣的期間，他也期待在各個領域與台灣相關部會討論，包括高等教育合作意向書的簽署等。」

龔薩福也說，「聖文森及格瑞那丁絕不允許任何外部行為干預我們兩國的合作，我們雖然是一個小國，但有大原則。我們的歷史也彰顯我們關關難過、關關過，世界上沒有任何一股勢力能夠威脅我們，他並非指涉特定國家，只是說明他的原則。」

會談結束後，簽署儀式開始。蔡英文見證龔薩福（兼任聖文森國司法部長）與台灣法務部長蔡清祥簽署「刑事司法互助條約」與「移交受刑人條約」及與台灣教育部 長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，進一步深化兩國司法及教育合作。