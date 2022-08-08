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台灣新增1萬5206例確診 創百日新低 死亡+26

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北8日電
中央流行疫情指揮中心14時記者會說明最新疫情，記者會出席名單由左到右左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
中央流行疫情指揮中心14時記者會說明最新疫情，記者會出席名單由左到右左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣本土新冠肺炎疫情單日確診數昨天略增後，今天再度下探。台灣今天新增1萬5206例，創下4月30日以來新低；境外移入個案新增206例。疫情監測組組長周志浩表示，目前病例數還是持續下降，還是要注意，之後可能還會有病例數上升的狀況。

另死亡個案新增26例，也創下5月15日以來、相隔85天新低，；中重症新增45例。今年以來中重症累計2萬1800例，死亡8402例。

今日新增本土病例，7098例男性，8094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2847例)，台中市(1850例)，桃園市(1693例)，台北市(1500例)，高雄市(1422例)，台南市(1147例)，彰化縣(705例)，新竹縣(495例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(417例)，屏東縣(396例)，新竹市(327例)，宜蘭縣(289例)，花蓮縣(288例)，南投縣(284例)，嘉義縣(282例)，基隆市(260例)，嘉義市(157例)，台東縣(151例)，金門縣(132例)，澎湖縣(104例)，連江縣(3例)。

今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日。

今日新增206例境外移入個案中，為105例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自越南(13例)、香港(5例)、泰國(3例)、中國(2例)、美國、澳大利亞、德國及菲律賓(各1例)移入，另179例感染國家調查中。入境日期介於今年7月9日至8月7日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計475萬4268例確診，分別為2萬1960例境外移入，473萬2254例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9255例死亡病例，其中9240例本土，個案居住縣市分布為新北市2008例、台北市1052例、台中市919例、高雄市849例、台南市724例、桃園市694例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣280例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣204例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、台東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

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