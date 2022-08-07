國史館臉書「中華民國由北京繼承」挨轟 館長陳儀深急滅火

國史館7日在臉書貼文，引述學者說法，指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。(本報資料照片)

台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國 已經由北京 政府代表、繼承；台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家」，相關內容引發爭議；國史館館長陳儀深昨晚發聲明，強調學者到國史館演講本來就會有不同意見，但這不能代表是國史館主張。

國史館在官方臉書發布許慶雄演講，影片裡的簡報圖卡出現「『中華民國』已經由北京政府代表、繼承」等文字，引發國民黨質疑是否為蔡英文 總統意見？也湧入網友留言批評。

台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發爭議。（取材自國史館臉書）

陳儀深表示，許慶雄演講當天他在場，有當場表達不同意見；許慶雄將「中華民國」4個字看得太重，殊不知兩蔣時代的中華民國與前總統李登輝以後的中華民國是「同名異物」。

陳儀深指出，國史館二樓紀念李登輝的展覽「關鍵1991」仍在展出，去年舉辦的研討會論文剛結集出版，歡迎大家來討論指教，但不歡迎亂扣帽子。

陳儀深表示，國史館每周四都有邀請學者來演講，不同學者會有不同觀點，本來就不能代表國史館的立場、觀點，也不能轉嫁成為國史館的「主張」。

國史館貼文惹議 藍批：蔡政府成中共同路人

國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興嚴正質疑，所謂「中華民國由大陸當局繼承」的說法是中共的說詞，難道蔡英文政府在中共軍演之際還要成為中共同路人？

林家興質疑，若中華民國已經由大陸當局繼承，那麼蔡英文所擔任的中華民國總統又是什麼？國史館由總統府主管，難道「中華民國已經由北京政府代表、繼承」是蔡英文的意見嗎？國史館過去多次出現主張台獨、台灣主權未定等等謬論，此次再次公開在社群平台主張「中華民國由北京政府代表」，公開毀滅國史，已經不能再推給學者個人言論。