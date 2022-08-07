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女兒詐騙網友錢 媽媽如法炮製 母女都判刑

記者邱瑞杰／基隆報導
許姓女子編理由向林姓網友借錢未環，許母得知後如法炮製。兩人都被依詐欺取財罪判刑。記者邱瑞杰／攝影
許姓女子編理由向林姓網友借錢未環，許母得知後如法炮製。兩人都被依詐欺取財罪判刑。記者邱瑞杰／攝影

台灣基隆許姓女子以弟弟出車禍為由，向林姓網友借錢，並以阿姨會資助、保險理賠等理由預告還款。林男分119次共匯121萬多元(新台幣，下同，約4萬美元)給許女，許母得知後，也向林男表示，漁保退保就可幫女兒還錢，並借3萬元未還。基隆地院審理後，認定許女和媽媽都犯詐欺取財罪，分別判刑1年、3月。

判決指出，許女和林男為網友，許女於詐欺取財犯意，從2019年12月14日起到2021年1月8日間，以弟弟出車禍需要醫藥費向林男借錢。許女先後以友人還款、即將領薪水就償還。或說住美國阿姨會資助、拿到保險理賠後，就可一次清償債務等話術，讓林男先後匯款119次，金額合計121萬4515元。

許母得知許女順利向林男詐得100多萬元，當林聯絡她轉告許女還錢時，也萌生詐欺取財犯意，向林男謊稱2010年8月底辦理漁保退保，就能可清償債務，並向林男開口借錢繳醫療費及電話費，林男分9次共匯3萬元給她。

林男多次要求許女和許母還錢，遲未獲得回應，察覺受騙提告。檢方偵查後，依詐欺罪嫌起訴許姓母女。

法院指出，許姓母女在檢方偵訊及法院審理時坦承犯案，並有許女、許母和林男LINE對話紀錄截圖、林男帳戶交易明細表、勞工保險被保險人投保資料表等證據，認定被告自白犯罪屬實。

法官以許姓母女圖不勞而獲，利用林男因情感產生信任，一再設詞誆騙，漠視他人財產利益保護與尊重，破壞人與人間的信賴，應予非難。審酌林男蒙受財產損失，母女至今仍未與林和解，彌補損害。另念被告坦承犯行，兼衡犯罪手段、自述家庭經濟生活狀況等情狀，分別處刑。

法官依犯詐欺取財罪判決許女有期徒刑1年，未扣案犯罪所得沒收。許母犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，犯罪所得沒收。全案可上訴。

詐欺 保險 車禍

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