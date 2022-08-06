參選火藥味 陳時中提內湖交通解方 柯：別幻想1天解決

柯文哲7日出席艋舺學園祭觀摩活動。（記者林麗玉／攝影）

民進黨北市長參選人陳時中 7日提出解決內湖交通長中短計畫，主張8年內完成捷運 東環線工程、7年紓解內湖交通「大動脈」，打開內湖壅塞節點，要「道路工程、捷運建設、企業合作」三箭齊發。台北市長柯文哲 今天表示，其實內湖交通，過去8年有變好，因為人流、車流還在上升，還可以維持以前那個樣子，已經很不錯。

柯也說，20年造成的問題，不要幻想一天、兩天可以解決，不過他也想聽一聽，陳時中對於內湖交通有沒有改善計畫，可以參考看看，不過大概都是長期，要相當長的時間才能改進回來。

柯文哲今天上午出席艋舺學園祭觀摩活動，被問及陳時中今提出內湖交通的短中長期規畫時說，內湖不是交通問題，是都市計畫問題，他已經講過很多遍，其實還有一個類似案例就是汐止。

柯文哲說，內湖是人口增加四倍，道路面積沒有增加，每天15萬人進來上班、再15萬人下班，只有成功橋、成美橋、成功隧道等這就是問題，但其實內湖交通，過去8年當中有沒有變好，其實是有，因為人流、車流還在上升，營業量一直在上升，還可以維持以前那個樣子，已經很不錯了。

柯文哲說，要徹底解決內湖交通的問題，還是要從都市計畫下手，包括蓋社宅，在這裡上班住在這裡；還有環狀線完工等。柯說，20年造成的問題，不要幻想一天兩天可以解決，「我也想聽一聽，陳時中對於內湖交通有沒有改善計畫，我們可以參考看看。」