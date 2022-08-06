跌破2萬 台灣新增1萬9753例確診、51死

台灣新增1萬9965例新冠肺炎確定病例，分別為1萬9753例本土個案及212例境外移入。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增1萬9965例COVID-19確定病例，分別為1萬9753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬9753例本土病例，為9155例男性、10592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3664例)，台中市(2331例)，台北市(2172例)，桃園市(2162例)，高雄市(1894例)，台南市(1448例)，彰化縣(867例)，新竹縣(621例)，苗栗縣(575例)，屏東縣(573例)，雲林縣(558例)，新竹市(452例)，宜蘭縣(438例)，嘉義縣(382例)，南投縣(326例)，基隆市(319例)，花蓮縣(288例)，嘉義市(226例)，台東縣(202例)，澎湖縣(133例)，金門縣(115例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

指揮中心說，今日新增212例境外移入個案中，為126例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南 21例，菲律賓6例，美國、新加坡 、荷蘭及德國(各4例)，英國、土耳其及泰國(各3例)，日本及法國(各2例)，丹麥、埃及、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞及瑞士(各1例)移入，另150例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月5日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1508萬4435例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1036萬146例排除)，其中471萬6819例確診，分別為2萬1481例境外移入、469萬5284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9187例COVID-19死亡病例，其中9172例本土，個案居住縣市分布為新北市2002例、台北市1046例、台中市910例、高雄市842例、台南市717例、桃園市691例、彰化縣539例、屏東縣382例、雲林縣279例、南投縣264例、基隆市209例、苗栗縣208例、嘉義縣203例、宜蘭縣184例、花蓮縣及嘉義市各149例、新竹縣142例、台東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。