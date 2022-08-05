兩岸局勢緊張 蕭美琴：台灣不求戰也不會放棄自由

蕭美琴表示，台灣不求戰，台灣樂見和平，也願意做任何事來降低局勢緊張，但台灣不會放棄自由。（本報資料照片）

眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）離台後，解放軍連續多日對台軍演，造成台海緊張；中華民國 駐美代表蕭美琴5日呼籲中方理性克制，經濟脅迫和實彈演習不會使中國更具吸引力，而台灣會持續強化自我防衛與不對稱戰力，不求戰但也不會放棄自由。

蕭美琴5日受邀參加聯邦眾議員史都華（Chris Stewart）主辦的安全論壇，分別接受哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國公共電視（PBS）專訪，均談到裴洛西訪台之後的區域緊張。

蕭美琴表示，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，北京 政府沒必要以軍事演習和侵略威脅來回應裴洛西訪台；從台灣角度來看，經濟脅迫和實彈演習等破壞穩定的威脅，不會使中國更具吸引力。

蕭美琴說，中方升級情勢沒有理由且沒必要，呼籲中方理性克制，台灣始終保持開放態度，展開建設性對話以及和平解決兩岸分歧。

蕭美琴說，台灣人民數十年來都活在中國的威脅之下，不用與中國展開軍備競賽，而是要投資不對稱戰力，強化自我防衛能力，並爭取國際支持以嚇阻悲劇發生。

蕭美琴表示，台灣不求戰，台灣樂見和平，也願意做任何事來降低局勢緊張，但台灣不會放棄自由。