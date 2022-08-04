解放軍軍演射擊彈道飛彈 22架戰機穿越台海中線

台空軍司令部今天公布台海周邊空域空情動態，台海中線南北兩端均有解放軍機越線挑釁，計有3機型22架次解放軍機進入中線東側，但隨即返回，並未深入。但已創下解放軍機越過台海中線的公開紀錄。圖／台空軍司令部

中國今天在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈 。台灣空軍今天晚間發布解放軍 機動態，共有22架戰機（8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30）穿越台灣海峽中線。

中國今天在台灣周邊6處海域實彈操演，台國防部 今天傍晚表示，自下午1時56分起至下午4時止，中國區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

台灣空軍今天晚上10時發布解放軍機動態，22架解放軍機穿越台灣海峽中線，其中8架殲11戰機、2架殲16戰機穿越台海中線末端，12架蘇愷30戰機穿越台灣海峽中線中段以北；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

台國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布「台西南空域空情動態」中國軍機動態，但僅聚焦西南空域，為讓國人了解國軍監控能力並使國際了解中國武嚇舉措，111年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。

台國防部統計，110年10月1日共38架解放軍機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架解放軍機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多。8月2日正值美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台，共21架解放軍機侵擾台灣西南ADIZ；8月3日為中國在台灣周邊海域軍演前夕，共27架解放軍機擾台，其中22架逾越台灣海峽中線。