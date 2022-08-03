波洛西訪台攪動兩岸關係 產業界籲兩岸當局莫擦槍走火

眾議院議長波洛西（中）拜會立法院。記者邱德祥／攝影

眾議院長波洛西 （Nancy Pelosi）旋風式訪台為兩岸關係增添變數。對此，台灣工商界同表憂心。全國工業總會、商業總會、工商協進會等九個工商團體3日發表呼籲指出，國際情勢變化使兩岸情勢進入高度緊張狀態，產業界感到憂心，也籲請兩岸官方應以民生經濟為重，避免衝突，以免造成無法挽回的後果。

產業界聲明指出，台灣有數以萬計企業在中國投資 ，同時有數以百萬計的台灣人在中國工作、就學、生活等。同樣的中國人也有數萬民眾在台生活。即便目前兩岸關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等層面仍然維持緊密互動。

他們認為兩岸有相通的語言、文化與緊密的經貿關係，及長久累積的社會交流基礎，相信兩岸絕對有智慧能通過對話化解歧見，藉由交流解決糾紛。

所以，他們懇切呼籲兩岸當局，且莫誤判情勢，擦槍走火。同時，產業界也懇切期盼雙方「保持冷靜」，並能共同體認到，兩岸多數民眾的最大企盼在於和平穩定的發展與安居樂業的生活。

波洛西旋風式訪台踩到中美關係紅線，中國官方陸續從商貿層面對台灣進行反制。自2日開始宣布暫停台灣食品進口，3日則暫停天然砂對台出口，同時暫停柑橘類水果、鮮白帶魚與凍竹莢魚的進口。稍早，多位台商受訪擔憂兩岸擦槍走火。比如廈門台商協會會長吳家瑩擔憂兩岸關係將更糟；上海台協副會長則認為蔡英文 政府「主動遞刀給大陸」。