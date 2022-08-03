我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

旋風訪台後 波洛西專機飛南韓繞路 不經東海

波洛西訪台攪動兩岸關係 產業界籲兩岸當局莫擦槍走火

記者黃雅慧／即時報導
眾議院議長波洛西（中）拜會立法院。記者邱德祥／攝影
眾議院議長波洛西（中）拜會立法院。記者邱德祥／攝影

眾議院長波洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台為兩岸關係增添變數。對此，台灣工商界同表憂心。全國工業總會、商業總會、工商協進會等九個工商團體3日發表呼籲指出，國際情勢變化使兩岸情勢進入高度緊張狀態，產業界感到憂心，也籲請兩岸官方應以民生經濟為重，避免衝突，以免造成無法挽回的後果。

產業界聲明指出，台灣有數以萬計企業在中國投資，同時有數以百萬計的台灣人在中國工作、就學、生活等。同樣的中國人也有數萬民眾在台生活。即便目前兩岸關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等層面仍然維持緊密互動。

他們認為兩岸有相通的語言、文化與緊密的經貿關係，及長久累積的社會交流基礎，相信兩岸絕對有智慧能通過對話化解歧見，藉由交流解決糾紛。

所以，他們懇切呼籲兩岸當局，且莫誤判情勢，擦槍走火。同時，產業界也懇切期盼雙方「保持冷靜」，並能共同體認到，兩岸多數民眾的最大企盼在於和平穩定的發展與安居樂業的生活。

波洛西旋風式訪台踩到中美關係紅線，中國官方陸續從商貿層面對台灣進行反制。自2日開始宣布暫停台灣食品進口，3日則暫停天然砂對台出口，同時暫停柑橘類水果、鮮白帶魚與凍竹莢魚的進口。稍早，多位台商受訪擔憂兩岸擦槍走火。比如廈門台商協會會長吳家瑩擔憂兩岸關係將更糟；上海台協副會長則認為蔡英文政府「主動遞刀給大陸」。

波洛西 投資 蔡英文

上一則

蔡英文宴請波洛西 張忠謀、劉德音也是座上賓

下一則

陳雅琳「重回」主播台 華視一早又出包

延伸閱讀

波洛西離台 市場淡化美中緊張 道瓊早盤漲0.55%

波洛西離台 市場淡化美中緊張 道瓊早盤漲0.55%
波洛西訪台致美中緊張升級 南韓面臨外交考驗

波洛西訪台致美中緊張升級 南韓面臨外交考驗
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
蔡英文宴請波洛西 張忠謀、劉德音也是座上賓

蔡英文宴請波洛西 張忠謀、劉德音也是座上賓

熱門新聞

台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
空軍司令部3日凌晨公布台西南空域空情動態，2日計有21架次各式快慢解放軍機進入台西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。圖／台灣空軍司令部

波洛西訪台 解放軍21架快慢軍機闖台西南防空識別區

2022-08-02 17:28
日本前首相安倍晉三（右）曾前往翠山莊拜會已卸任的前總統李登輝（左）。本報系資料照片

日本秘書解密 2015安倍在東京陪李登輝吃早餐

2022-07-31 09:58

超人氣

更多 >
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言
波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯
黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」

黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」