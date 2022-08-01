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波洛西擬訪台 廈門台商憂「比台海危機更嚴重」

記者陳政錄／北京報導
美國聯邦眾議院議長波洛西。（歐新社）
美國聯邦眾議院議長波洛西。（歐新社）

聯邦眾院議長波洛西是否訪台，牽動兩岸關係敏感神經，據悉，中華和平發展促進會與廈門台協7月31日下午召開一場閉門舉行的「抗議美眾議長波洛西擬訪台灣座談會」。廈門台協會長吳家瑩1日表示，之所以召開座談會，是因為多數台商都憂心一旦讓美國見縫插針，會出現比當年飛彈危機更嚴重的後果，所以他們強烈呼籲台灣政府和大陸務實溝通，避免擦槍走火。

據悉，「抗議美眾議長波洛西擬訪台灣座談會」於7月31日下午在廈門召開，主要由中華和平發展促進會總召集人蔡文永召集，廈門台協和福建幾個城市的台商代表與會，並邀請廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅就「當前的中美關係與台海局勢」進行演講，會上發言人還包括前立委曹原彰、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等。

吳家瑩1日受訪時證實座談會的召開，他坦言許多台商在大陸奮鬥了數十年，在大陸有家庭、事業，在台灣也有親人，深感台海之間和平取之不易，也看到此次大陸國防部、外交部、國台辦等的官方反應非常強烈，因此，希望透過多交流、多溝通，推動兩岸融合發展。

對比1996年「台海危機」，吳家瑩說，或許台灣民眾感受沒那麼深刻，但是對身在大陸的台商來說，近日頻繁看到大陸軍演訊息，包括平潭的實彈射擊影像畫面、軍機繞台、中美軍艦南海對峙，甚至大陸公布「東風-17」試射畫面和當前官方、民間的種種反應等，「確實擔心出現更嚴重的後果」。

吳家瑩說，兩岸間一旦擦槍走火，一切就很難挽回了，相較遠在幾千公里以外的美國，台商都期待台灣、大陸之間能夠過和諧的方式進行務實對談，推進融合發展，不要讓美國見縫插針，損及台灣民眾和在大陸台灣同胞、台資企業的權益。

一位與會資深台商透露，當前大陸民間的「主戰情緒」，是他在當地投資20多年來的高峰，近日走在社區內，業主（屋主）委員會看到他就直接問「是不是要打起來了？」，這類情緒對生意本就因疫情難為的台商來說，無疑是雪上加霜。

他並指出，除了軍演訊息，近兩日開車在廈漳大橋上，看到很多大型軍車、砲車都在進行移防，為避免發生更嚴峻的後果，期待兩岸執政者能發揮智慧，和平的解決問題，而非激化對立。

廈門台協會長吳家瑩。（記者陳政錄／攝影）
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