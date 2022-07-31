陳明通護林智堅 柯志恩：為民進黨豁出去 涉師生倫理

學者出身的國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）談林智堅論文抄襲爭議，她說，陳明通為了民進黨豁出去，這已涉及師生倫理問題，「有什麼老師會做這樣的事」。（翻攝自廣播節目直播畫面）

民進黨 桃園市長參選人林智堅碩論案鬧得沸沸揚揚，其指導教授、現任國安局長陳明通7月31日再次發出近2000字聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌參考。學者出身的國民黨 高雄市長參選人柯志恩說，陳明通為了民進黨豁出去，這已涉及師生倫理問題，「有什麼老師會做這樣的事」。

柯志恩說，陳明通、林智堅說法實在匪夷所思，已經超乎一般人「三觀」，請不要低估年輕人對這件事的反應，對民進黨的操作，厭惡透頂。主持人黃揚明也說「這拗得太誇張了」。

柯志恩說，她認識陳明通，陳是性情中人，藍綠朋友都有，陳明通為這件事深陷風暴 ，也消耗他在學術界能量，「陳老師，這太委屈你了」。

陳明通昨天聲明表示，林智堅、余正煌兩人論文在研究設計部分相似，實緣於他的教學及指導學生論文寫作方式有關，林、余兩人都沒有抄襲的動機，也沒有誰抄襲誰的問題。

林智堅日前發出聲明時，為證明自己的論文是原創，同時附上相關附件資料，在文件「研究緣起」一項，陳明通用紅字寫「請智堅自我發揮一下」，外界質疑「到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？」柯志恩笑說「明通兄對學生太好了」，黃揚明說，他問過陳明通指導過的其他學生，陳明通不是對每個學生都那麼客氣。

柯志恩說，她1992年拿到博士學位，在淡江大學教書期間，陸續指導多名學生完成碩論，一份論文從原創到完成要很長時間，落筆完成才是論文權，她指導學生絕對不可能寫「請自我發揮一下」這類字眼，這不像正常過程，學生和指導教授之間常有相互對話，也會明確告訴學生應該做哪些修正。

柯志恩說，這件事一看就是抄襲，這沒什麼好講的，很多有寫過碩論的人，都遭受過「教授的折騰」，對這件事會有感。主持人說，林智堅給國圖的論文版本和提供給外界檢視的論文檔案，內容不完全一致，也啟人疑竇。