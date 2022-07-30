波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

聯邦眾院議長波洛西 傳聞將於8月訪台，中國多次嚴厲批評，宣稱美方要為此負責，美國兩黨則一致支持波洛西。相較於美中交鋒，台灣顯得異常低調。CNN報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一名熟悉波洛西訪問行程的人士說法，她計畫29日啟程，這趟亞洲行包括日本、南韓、馬來西亞和新加坡，但台灣的部分始終標註「暫定」。

中國國家主席習近平 和總統拜登28日通話，台灣成為雙方主要議題，習近平再度警告美方勿在台灣問題上「玩火」。

相較於美中對波洛西訪台行程的反應，台灣當局顯得異常低調，外交部稱未收到正式訊息，行政院長蘇貞昌也只表示：「我們非常感謝波洛西議長，長年以來對於台灣非常支持與友善，我們對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。」

分析家指出，台灣此刻處於一個尷尬位置。台灣長期依賴美國軍售，確保一旦中共來犯時有能力自我防衛，對於美國重量級政治人物來訪，台灣不想表現出不歡迎的態度。然而，若台灣對波洛西來訪表現太過熱切，又可能會激怒北京 。

澳洲國立大學政治學家宋文笛指出：「台灣政府的利益是保持低調，避免被解讀為台灣積極鼓勵波洛西來訪。若台灣保持靜默而波洛西真的來了，可以被解讀為是美國或波洛西作的決定。但若台灣公開呼籲她來訪，北京就能羅織為台灣的陰謀。」

創辦線上雜誌「破土」（New Bloom），報導政治與文化議題的華裔美籍青年丘琦欣表示，台灣民眾不太擔心波洛西來訪可能造成的影響，「中國的威脅太頻繁了，以致於像是背景噪音般。事實上，民眾不認為波洛西訪台有那麼嚴重的影響」。

「國防安全研究院」國防戰略手資源研究所所長蘇紫雲指出，台灣「歡迎所有其他國家的友人，我們感謝來自國際社會的所有支持」，若台海緊張情勢升高，是北京的責任。他說：「台灣絕不是搭（美國）便車的人，我們會展現自我防衛的意志。」