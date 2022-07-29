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沙盤推演…波洛西若訪台 台可能派F-16接力伴飛

記者蔡晉宇、吳亮賢、侯俐安、廖炳棋／台北30日電
波洛西傳出訪台造成各方緊張，美方與中方均放話會派軍機伴飛，台灣方面也透露可能派F-16升空伴飛。（路透資料照片）
波洛西傳出訪台造成各方緊張，美方與中方均放話會派軍機伴飛，台灣方面也透露可能派F-16升空伴飛。（路透資料照片）

眾院議長波洛西出訪亞洲，是否訪台成為國際焦點。對此，台灣府院國安高層連日來多次進行沙盤推演，並掌握周邊航機與船艦動態。據了解，波洛西可能下周訪台；目前評估中國反應仍在可控範圍，可能手段包括已宣布的平潭實彈射擊、解放軍軍機大舉越過海峽中線，或派無人機進入領空，後續效應另有再奪台灣邦交國等。

黨政人士指出，若波洛西訪台，最關鍵的「可能衝突熱區」會落在專機抵台前這段時間，目前掌握訊息，美軍可能以軍機伴飛形式，隨專機到台灣防空識別區；美軍機伴飛以不會進入台灣領空為原則，一旦專機進入台領空，空軍可能派出接續伴飛波洛西專機。台美雙方最高指導原則，是要確保波洛西可能訪台行程全程的安全性。

另外，波洛西不排除搭乘民航客機訪台，除可降低美國官方色彩外，亦能降低中方干預程度，提升安全性。

據了解，波洛西若訪台，專機可能降落松山機場；台北市警察局已針對波洛西訪台準備「鴻賓勤務」，所謂「鴻賓勤務」，是針對非國家元首的重要外賓維安勤務代號，有別於國家元首的「敦鄰勤務」；當波洛西抵台，立刻啟動維安勤務，包括確保沿路安全，另有前導與殿後警車，護衛波洛西車隊；包括機場、下榻旅館及相關訪問地點，全程都安排警力維安。

今年3月，美國前國務卿龐培歐造訪台灣，部分民眾集結抗議；這次波洛西若訪問台灣，警方也預作規畫，未經申請的抗議，將先進行排除。

空軍前副司令張延廷表示，對於波洛西訪台，軍事須嚴陣以待，並慎防擦搶走火。他分析，美軍機應伴飛波洛西座機至台灣防空識別區附近後離開，國軍機會啟動「密集伴飛」，且可能派出F-16伴飛，因是向美方購買，有政治意涵，中國軍機則可能採「區域伴飛」，在10至20公里外「監控」。

張延廷認為，中國軍機可能一路伴飛至台灣防空識別區，甚至鄰近空域，但不會進入領空，因為這是嚴重挑釁。此外，解放軍也可能在西南空域進行大兵力、多機種多架次的多時段訓練，並會跨越海峽中線，及進行海空聯合實彈演習。他表示，對於此次波洛西訪台，台灣官方目前沒有明確表態，這是正確的方式，不要再節外生枝。

波洛西 機場 警察

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