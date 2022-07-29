專家：波洛西訪台爭議 觀察點在美中如何管控風險

國會眾院議長波洛西。(Getty Images)

專家表示，聯邦眾議院議長波洛西 可能訪問台灣而掀起的危機當中，有一項重點被忽略：真正應該關注的是美國和中國如何化解雙方歧見，避免爆發衝突的風險惡化失控。

美聯社報導，波洛西可能訪問台灣的消息傳出後，各方熱烈臆測中國可能做出哪些外交和軍事回應。但對台灣而言，波洛西的台灣之旅如果真的成行，只不過在早已壟罩這個民主政體長達數十年的緊繃情勢上再添一筆。

中央警察大學國防研究專家、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示：「重點不在於波洛西是否訪台，而是看美國和中國如何有效控制可能升級的危機。」

他指出，美國總統拜登 和中國國家主席習近平28日通話，是雙方如何通過對話來化解歧見的例子。而這場對話發生在波洛西傳出要訪台的時機點，也是一個跡象，顯示雙方至少有「基本程度的相互理解」。

報導說，台灣一直以來在兩大強權間保持平衡，主要方式是保持低調，即使在情勢緊張升溫時刻。

前駐美代表處政治組長趙怡翔表示，蔡英文總統「盡可能避免不必要的挑釁，同時維護台灣民主的完整性」。

波洛西若訪問台灣，將是自1997年美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪問台灣後，25年多來訪台最高層級的美國民選官員。

台灣的專家表示，他們不預期中國會以直接軍事衝突回應波洛西訪台。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）輿論和外交政策計畫主任康思敏（Natasha Kassam）則指出，波洛西訪台，並沒有比拜登說美國承諾以軍事捍衛台灣更具威脅性。

儘管在這點上，美國的法律和政策都較為模糊，但拜登卻說了3次。而北京雖然強烈譴責拜登的發言，卻沒有採取軍事行動。

專家認為，中共 還有幾個月就要召開第20次全國代表大會，預料習近平將3連任、繼續擔任中共總書記和國家領導人。在這個時間點，中國不太可能做出任何破壞穩定的舉動。

國防研究專家、國策研究院執行長郭育仁表示：「中國主要會以威嚇來懲罰台灣。」他指出，在1995、1996年台海危機時，中共就曾對台灣本島的港口附近發射飛彈。

中國對台灣的文攻武嚇近年有增加趨勢，共機時常侵擾台灣。中國也透過經濟手段試圖懲罰台灣，例如禁止進口台灣的鳳梨和石斑魚。

王智盛表示，波洛西若訪台雖會帶來短期緊張，但他不認為，像是中共官媒「環球時報」前總編輯胡錫進等中國國家主義圈人士的威脅會實現。

台灣本週舉行萬安演習時，日本防衛省表示，於25日看到一架共軍的偵察無人機在台灣東部外海的國際水域上空飛行。

專家相信，台海軍事危險雖然確實存在，但不太可能上升到開戰程度。