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國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

記者劉宛琳／台北報導
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

30日是前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將在黨主席朱立倫及國民黨官方臉書上發表對李登輝的看法，重新審視黨史和評價李登輝。黨中央認為，社會對李登輝見解分歧，難以輕易蓋棺論定，應採開放態度重新思考歷史功過。但此舉引來黨內深藍炸鍋，質疑選戰在即，將成複雜的政治問題，「是否要先回復李登輝名譽？」

日本前首相安倍晉三今年7月8日遭槍擊逝世，國民黨主席朱立倫指示「下半旗」引發黨內不滿。不過，朱立倫接下來又獨排眾議，決定在李登輝忌日前夕，重新檢視李在世時的歷史問題，以及李登輝在國民黨歷史定位與保台的貢獻。

朱立倫周三在中常會闡述對日立場，強調國民黨要很務實的知日、友日，不應該陷於過去仇日、反日情結，這絕對不是現在的國民黨立場；29日更宴請日本自民黨眾議員石破茂、浜田靖一訪問團，期盼持續強化台日友好邦誼。黨內研判，朱立倫對日友好，也反映在對李登輝的歷史評價上。

國民黨黨史館主任林家興表示，李登輝是在前總統蔣經國解嚴、逝世後接手國家大政的領導人物，總共擔任12年的國民黨主席及中華民國總統，那12年間是台灣民主化與經濟發展的黃金時期。

林家興說，即便今日社會各界對其功過的見解相當分歧，難以輕易蓋棺論定，國民黨依然會採取開放態度，以今日民主台灣的視野，在歷史事實的基礎上重新思考與詮釋李登輝的歷史功過。

不過，此舉引來黨內深藍炸鍋。國民黨前主席洪秀柱表示，李登輝遺留給國民黨的是價值錯亂，留給台灣的是黑金政治，不懂對國民黨有何紀念價值。中廣董事長趙少康說，李登輝的功過已經十分清楚，他不知道黨中央要重新評價李登輝的意義何在？

李登輝逝世時，國民黨曾在臉書肯定李登輝推動民主轉型的根基，包括在任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選。不過該篇貼文也說，李登輝長期擔任國民黨主席，也讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受，他一生功過後人自有評斷。

國民黨 臉書 日本

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