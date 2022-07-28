入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

台灣邊境 逐步放寬，但入境仍得先面對刷健康申報憑證、行李清消、唾液採檢、防疫 計程車等四大關卡，放寬入境人數至每周4萬人次後，屢屢出現入境塞車情形，旅客不滿情緒直接拋向第一線，險些引發衝突。疫情指揮中心回應，四道入境措施「都是必要的」，但會持續優化流程。

一名疾管署檢疫人員投訴，台灣目前仍有「3+4」檢疫規定，旅客須先上網填寫電子申報，包括個資及檢疫地址等，落地後會收到簡訊，內含的條碼才能通過後續關卡。

沒台灣手機的外國人、外籍配偶，得按規定「掏錢買預付卡」，取得門號，完成上述程序取得條碼，而機場能刷條碼的電腦僅十台，同一小時內若有500至600名旅客及外籍移工入境，必須花二到三小時處理。

後續「行李清消」、「等唾液檢測 」、「排防疫計程車」都要排隊，由於旅客剛下飛機，多半疲憊不堪，等到不耐煩時常與一線工作人員起衝突，甚至作勢打人，讓一線苦不堪言。此外，入境旅客行李需消毒靜置45分鐘，飛機占著空橋，連帶影響後續航班。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，以尖峰時段調查，旅客從下機到離開大廳，約兩個半小時，應是旅客可接受範圍，會持續優化。行李清消時間，近期將會在專家會議中討論。