今夜鬼門開 新港奉天宮依傳統古禮鬼月封鐘鼓

新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆˙月的期間停止鳴鐘擊鼓。圖／新港奉天宮提供

今夜子時為農曆七月初一俗稱鬼門關打開，而奉祀開台媽祖的新港奉天宮，會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆7月的期間停止鳴鐘擊鼓，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，奉天宮依然尊循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。

封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現，董事長何達煌說，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」，到了農曆7月，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，故依例禁止。

農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，開台媽祖今年已駐台401年但仍維持傳統，而依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆七月整整一個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

新港奉天宮指出，這兩年疫情 造成全球動盪新港奉天宮特舉辦「壬寅年中元普渡。靈寶啟燈消灾拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於本宮廟前廣場舉行為信眾消災祈福。

道教慶贊中元、佛教蘭盂盆會，一般習俗是家家戶戶在下午時分，設案於自家門口祭拜「先民、好兄弟」，焚燒銀紙給「先民、好兄弟」當盤纔，讓「先民、好兄弟」到世間受普渡的日子能逍遙自在，趁機討好他們以避開災難。