我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

今夜鬼門開 新港奉天宮依傳統古禮鬼月封鐘鼓

記者呂慧瑜／嘉義報導
新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆˙月的期間停止鳴鐘擊鼓。圖／新港奉天宮提供
新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆˙月的期間停止鳴鐘擊鼓。圖／新港奉天宮提供

今夜子時為農曆七月初一俗稱鬼門關打開，而奉祀開台媽祖的新港奉天宮，會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆7月的期間停止鳴鐘擊鼓，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，奉天宮依然尊循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。

封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現，董事長何達煌說，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」，到了農曆7月，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，故依例禁止。

農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，開台媽祖今年已駐台401年但仍維持傳統，而依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆七月整整一個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

新港奉天宮指出，這兩年疫情造成全球動盪新港奉天宮特舉辦「壬寅年中元普渡。靈寶啟燈消灾拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於本宮廟前廣場舉行為信眾消災祈福。

道教慶贊中元、佛教蘭盂盆會，一般習俗是家家戶戶在下午時分，設案於自家門口祭拜「先民、好兄弟」，焚燒銀紙給「先民、好兄弟」當盤纔，讓「先民、好兄弟」到世間受普渡的日子能逍遙自在，趁機討好他們以避開災難。

新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自...
新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆7月的期間停止鳴鐘擊鼓。圖／新港奉天宮提供
新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自...
新港奉天宮會在每年農曆的6月最後一日依傳統作法「封鐘鼓」，今天由董事長何達煌親自封鐘鼓，廟宇在農曆7月的期間停止鳴鐘擊鼓。圖／新港奉天宮提供

疫情

上一則

高雄鼠窩屋清出15噸垃圾 他睡屋內廢車與鼠蟑為伍

延伸閱讀

「瑤池金母文化節」8/13星期六舉行

「瑤池金母文化節」8/13星期六舉行
亞利桑納州長共和黨初選 建制派槓川普

亞利桑納州長共和黨初選 建制派槓川普
潘斯等共和黨大咖頻挑戰 川普支持候選人初選紛失利

潘斯等共和黨大咖頻挑戰 川普支持候選人初選紛失利
坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美