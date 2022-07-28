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高雄鼠窩屋清出15噸垃圾 他睡屋內廢車與鼠蟑為伍

記者徐如宜／高雄報導
高雄市三民區克武路一處髒亂民宅，環保局清理屋內垃圾，箭頭處有鼠屍。圖／高雄市環保局提供
高雄市三民區克武路一處髒亂民宅，環保局清理屋內垃圾，箭頭處有鼠屍。圖／高雄市環保局提供

台灣高雄市三民區克武路一處透天厝民宅，因長年囤堆雜物鼠蟑橫行，鄰居不堪其擾。高市府跨局處以公權力介入，26日在屋主同意後開門，一擾動大群老鼠蟑螂大軍橫行，嚇壞所有人；住在裡頭的50多歲男子已暫置他處，他就蝸居在屋內堆滿垃圾的廢車裡，網友直呼是「都市傳奇」！環保局表示，清到今天第三天，已清出15噸垃圾。

影片來源：聯合新聞網

「這到底是如何生活的呢？」高雄市三民區克武路這處透天厝民宅，有一名50多歲男子居住，平常不與外人接觸，敲門也不回應，屋主是其住在北部的親人。鄰居反映，這戶住家環境衛生極差，附近蟑螂、老鼠一堆，抓不勝抓，擔心「鼠窩」會導致傳染病。區公所於是在26日成立前進指揮所，與環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處等單位合作，聯繫屋主取得同意後進入。

前天開門後的畫面驚翻一堆人，屋內雜物堆滿滿，大群老鼠、蟑螂亂竄，網友看到畫面不敢置信。市府已先將居住者暫時移居他處，屋子堆得沒有一處可躺，一樓停了輛四輪都洩了氣的廢車，男子與所養的貓就棲身在車裡。清潔人員將廢車拖出戶外，車裡也堆滿了雜物。

據了解這名男子長期在缺水電的屋子裡生活，洗漱都在附近公園、公共場所，教育程度也不低。家人已北上移居，只有他留在高雄生活。

環保局主祕郭景聖表示，從前天開始清理屋內垃圾，今天挺進3樓，三天下來已清出15噸垃圾、資源回收物1080公斤、廢棄汽車1輛、廢棄機車2台，還有冰箱和魚缸。每天都動員近40名清潔人員，2輛壓縮垃圾車、

2輛資源回收車、1輛消毒車。即使如此，還有地下室和4樓還沒清到。

網友質疑，花了這麼多人力、物力清理，算算大概也要幾十萬元，是由全民埋單嗎？郭景聖表示，目前還在討論是依廢棄物清理法向行為人、管理人或所有人，求償清理費用。

高雄市環保局將髒亂民宅中的廢車拖出戶外，車也也滿是垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局將髒亂民宅中的廢車拖出戶外，車也也滿是垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局將髒亂民宅中的廢車拖出戶外，車也也滿是垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局將髒亂民宅中的廢車拖出戶外，車也也滿是垃圾。圖／高雄市環保局提供

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