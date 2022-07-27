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台爆首起BA.5家庭群聚 累計16確診 恐有其他傳播鏈

台灣新聞組／綜合報導
高港某船廠人員感染BA.5，家庭、職場匡出16名確診，已加強登輪防護，進出管制站也須出示快篩陰證明。（本報資料照片）
高港某船廠人員感染BA.5，家庭、職場匡出16名確診，已加強登輪防護，進出管制站也須出示快篩陰證明。（本報資料照片）

高雄某船廠50多歲男性員工（指標個案）感染BA.5，感染源不明，但累計已有16名接觸者驗出陽性，指揮中心昨公布最新病毒基因定序報告，指標個案兩名兒子確認感染BA.5，這是台灣首起BA.5家庭群聚，也是首見本土BA.5兒童個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，推論病毒應是指標個案從職場（船廠）帶回家庭。外界因而研判，餘14名船廠確診者恐不少定序出爐後將是感染BA.5。指揮官王必勝說，根據高雄此案的監測結果，研判社區可能已有其他BA.5傳播鏈。

高雄船廠指標個案全家4人已3人確診，兩名確診兒基因定序昨出爐，均感染BA.5變異株。高市衛生局說，4歲確診男童在7月11日出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，Ct值21.6；另7歲哥哥無症狀，Ct值21.1，目前兩人都已解隔康復。

羅一鈞說，在可能染疫期間，弟弟未出門，指標個案妻子也未確診，推論病毒應是指標個案從職場帶回家庭，但仍要等船廠14名陽性接觸者的病毒定序出爐，才能進行研判。高市衛生局說，目前持續進行基因定序，釐清傳播鏈。

王必勝表示，台灣如果爆發BA.5疫情，時間點應在8月中下旬，至於規模或持續時間多久，目前仍難估計；至於對鄰國監測，已不看確診人數多少，而是觀察醫療量能有無受到壓迫，以及重症及死亡率是否特別升高。

外界關心次世代疫苗何時能開打？指揮中心發言人莊人祥說，最順利狀況為9月底食藥署通過莫德納次世代疫苗的緊急使用授權EUA，廠商備貨也充裕，立即出貨，抵台後兩周封緘檢驗，10月中可開打。

事實上，指揮中心迄今尚未決定採購多少劑次世代疫苗。疫情監測組長周志浩說，今年共簽約2000萬劑莫德納疫苗，目前到貨近1000萬劑，仍剩1000萬劑彈性額度，若可買次世代疫苗將酌量進貨，採購數量就看適用接種對象人數而定。

疫苗 莫德納 疫情

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