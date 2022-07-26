學者：日前防相訪台歷年最高層級 展現挺台力道

日本前防衛大臣濱田靖一（右二）。(Getty Images)

日本 前防衛大臣石破茂眾、濱田靖一率團訪台，學者表示，此規格為歷年最高層級，除了展現挺台力道外，也因為年底日本將提出三項重要國防文件，藉機會了解台海局勢變化，作為政策綱領修訂依據。

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」27日至30日訪台，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員 、前防衛大臣濱田靖一眾議員，同團成員包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

國策研究院文教基金會執行長郭育仁告訴中央社記者，此訪團背景特殊，除了有日本前防衛大臣外，還有前外務大臣、前防衛副大臣，就規格來說可說是歷年來最高層級，也因為此次主題是國防外交，想必將與台灣國安高層、國防部及外交部意見交換。

郭育仁認為，日本防衛白皮書剛出爐，且年底又有日本三個重要國防文件要提出來，分別是「防衛計畫大綱」、「國家安全保障戰略」及「中期防衛力整備計畫」，在這個時間點訪台格外有意義，藉此了解台海局勢重大變化，作為年底這三項國防政策綱領的修訂依據。

熟悉日本對外關係議題的國防部智庫、國防安全研究院學者王尊彥告訴中央社記者，如果將此訪團視為挺台，是訴諸感性的面向，但以理性面向看待，訪台代表日本對台灣的戰略認知越來越清楚，因為從防衛白皮書可以發現，日方對台灣的關注已擺在越來越清楚位置上。

由於相當挺台的前日本首相安倍 晉三驟然離世，日本政壇中頓時失去挺台聲浪的重要精神領袖，也讓各界掀起對台日關係未來發展的討論。

郭育仁對此分析，雖然安倍對台灣有特殊情感，但也因為安倍特殊的政治家族、出生地等背景，導致安倍有所包袱，雖然挺台，但任內實際支持台灣的政策成果並不多；反觀日相岸田文雄出生於廣島，廣島在戰後被視為和平主義的發源地，雖然岸田對台灣沒有特殊情感，但現在的區域及國際情勢，便是視中國為威脅，「你不重視都沒辦法」。

因此，岸田只要秉持以日本國家利益為中心的決策模式，日本一定會挺台，就如同安倍過去強調，民主海洋國家必須串連結盟來抵禦中國勢力擴張，他相信岸田任內若妥善處理修憲議題，台日關係在岸田帶領下，將會有更多具體的成果出現。

王尊彥也認為，台灣對日本的期待不一定要循「安倍模式」，就如同前總統李登輝逝世後，外界曾一度憂心台日關係可能受影響，但以後見之明看來「並沒有因此變壞」。就如同此次訪團部分成員背景雖然不盡不同，但都同樣友台，顯現日本已不分派系挺台。