回應中國九二共識座談 台陸委會：沒有九二共識

對於中國舉行九二共識30周年座談會，台陸委會強調，沒有九二共識。（本報系資料照）

中國官方26日召開九二共識30周年座談會，中共 政治局常委汪洋出席並發表談話強調，九二共識有明確的文件和文字記述，也正是有此基礎，才能開啟兩岸協商談判，開啟各領域交流的局面，對此台灣陸委會晚間回應稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，強調中共應務實面對「四個堅持」，雙方才能有異議開展良性互動。

陸委會晚間發布新聞稿稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國 台灣是主權國家的堅定信念，這是北京 當局無法迴避的關鍵課題。陸委會指出，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。

同時陸委會強調，「中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其當局定義『一個中國原則』的『九二共識』，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質」。陸委會稱，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑，陸委會呼籲中共當局，「應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對『四個堅持』的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往」。

此外，陸委會也指出，「當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰」，並引述蔡英文總統26日說法，強調「台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展」。

此前中共政治局常委、中國全國政協主席汪洋26日在九二共識30周年座談會中強調，30年前兩岸中國人選擇以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」，過程和內容均有明確的文件和文字記錄，「九二共識」明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。堅持「九二共識」，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。