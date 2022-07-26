回應中國九二共識座談 台陸委會：沒有九二共識
中國官方26日召開九二共識30周年座談會，中共政治局常委汪洋出席並發表談話強調，九二共識有明確的文件和文字記述，也正是有此基礎，才能開啟兩岸協商談判，開啟各領域交流的局面，對此台灣陸委會晚間回應稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，強調中共應務實面對「四個堅持」，雙方才能有異議開展良性互動。
陸委會晚間發布新聞稿稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。陸委會指出，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。
同時陸委會強調，「中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其當局定義『一個中國原則』的『九二共識』，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質」。陸委會稱，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑，陸委會呼籲中共當局，「應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對『四個堅持』的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往」。
此外，陸委會也指出，「當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰」，並引述蔡英文總統26日說法，強調「台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展」。
此前中共政治局常委、中國全國政協主席汪洋26日在九二共識30周年座談會中強調，30年前兩岸中國人選擇以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」，過程和內容均有明確的文件和文字記錄，「九二共識」明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。堅持「九二共識」，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。
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