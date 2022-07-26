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漢光演習實彈操演 蔡英文：予以最大肯定

記者丘采薇／台北報導
台蔡英文總統(中)上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。圖／台總統府提供
台蔡英文總統(中)上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。圖／台總統府提供

台總統蔡英文今前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。她在臉書上指出，在萬安演習這一周，除了全體國人進行防空演練，國軍更透過漢光38號聯合截擊作戰實彈操演，展現長期以來的訓練成果及守護國家的決心。

蔡英文說，今天一早，她也登上基隆級飛彈驅逐艦-基隆軍艦，和國軍弟兄姊妹一起出發。這次演習要透過海空軍聯合作戰，打擊敵人，不論是海上或空中，國軍戰備狀況與應變能力都相當良好、迅速，要予以最大肯定。

蔡英文說，這次投入操演的兵力，共23艘艦艇，搭配海軍S-70C反潛直升機，以及空軍P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000戰機、IDF戰機等30架次。官兵演練的內容包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛作戰」、「反水面作戰」及「制空作戰」。特別在海空聯合反潛作戰中，運用艦隊反潛火箭及深水炸彈等攻擊手段，攻擊敵潛艦。

蔡英文表示，今天的演練著重仿真實戰，責任與壓力也都相對重大。她透過通信網路，感謝全體參演的官兵弟兄姊妹，展現保家衛國的能力和決心。

蔡英文說，這也是第一次驗證海巡署納入國軍作戰序列，進行平戰轉換；還有新制教召人員，也進行「物資徵購徵用作業」演練，讓全國上下的操演更全面，也更精實。「面對國際情勢瞬息萬變，我們提升國防自主、發展不對稱戰力；更重要的是，全國同心守護家園，我們一起繼續努力。」

蔡英文 臉書

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