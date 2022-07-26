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日前防衛大臣籲團結表態：讓中國了解併吞台灣不可行

記者程遠述／台北報導
日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎(KONO Taro)。（路透）
日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎(KONO Taro)。（路透）

日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎今透過視訊連線，在凱達格蘭論壇發表演說時表示，中國對全球軍事威脅上升，對台灣動武的可能性不斷上升，美國、日本等價值相近國家，應向北京表現出決心，讓中國了解到，併吞台灣「不可能照中國的時間表在可接受成本範圍內實現」。

河野太郎指出，中國現是區域安全的最大變數，但現在和過去冷戰時期不一樣，中國的經濟力量比蘇聯更強，也更和全球經濟融合，而中國為了實現「中國夢」，大力加強軍事力量，並且擴大影響力，例如中國軍費從1989年起急劇增加，30年間增長了42倍。

河野太郎表示，隨軍費增加，中國也加大對區域中軍事力量的影響，包括頻繁派船隻、戰機到東海及其上空，或在南沙群島建造軍事基地。河野太郎強調，中國若真的攻打台灣，不管日本如何做選擇，都一定會受到影響，因此日本更需要表明決心，和國際盟友共同捍衛民主自由價值。

河野太郎更指出，中國對台灣動武的可能性正在上升，日本、美國如何與理念相近國家一起保衛台灣免受攻擊，是現在需要回答的問題。

河野太郎分析，不管日本如何增加軍費，也很難阻止中國的軍事擴張，但是美國和盟友們，要向北京發出一個強烈的訊息，共同向中國展現守護自由、民主、人權和法治的決心，，讓中國意識到，併吞（annexation）台灣的成本是無法承受的，也不會在中國照時間表達成。

河野太郎也提及，有軍事專家分析，若中國真的在台海等區域發動攻勢，美、日必須有能力反擊中國的控制中心、機場，以制止下一波攻擊，因此美方應在日本部署中程彈道飛彈，而若美方在日本部署飛彈，可以討論的是，日方是否也有啟射飛彈權或否決權。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，河野太郎也譴責表示，由於俄羅斯在聯合國安理會擁有否決的席位，因此這次俄羅斯的暴行，使聯合國出現兩極、不同意見的困惑情形「或許是創建聯合國2.0的時候」。

河野太郎表示，如果獨裁者在安理會擁有否決權，聯合國就無法發揮功能，現在聯合國可以繼續發揮對話作用，但仍需要一個真正能發揮國際維和、糾正侵略行為功能的國際機構，如果修改聯合國「憲章」很困難，不如重新制定聯合國憲章2.0，規定不要有任何國家擁有否決權。

日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎(KONO Taro)。記者程遠述／攝影
日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎(KONO Taro)。記者程遠述／攝影

日本 聯合國 俄羅斯

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