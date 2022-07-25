台漢光演習一連5日 蔡英文將出海校閱操演

台灣國軍漢光38號演習25日拂曉登場。(中央社)

台灣國軍漢光38號實兵演習25日清晨展開，台國防部 祕密在雪山隧道導坑開設預備指揮所，驗證戰時聯合作戰指揮（JOCC）機構替代方案。此次操演部隊首度包含新制14日教召動員而來的後備軍人，被安排在前線構築地下戰壕系統，並在陣地中模擬抗敵。

台總統蔡英文 今天出海校閲海空聯合截擊作戰實彈操演，這是今年台灣規模最大的軍演。

漢光38號實兵演習將實施至29日，軍方模擬接戰行動，今晨由聯合防空作戰「聯翔操演」啟始，各作戰區重要兵力、空軍聯隊戰機同時實施戰力保存。

防空作戰操演，模擬國軍大直衡山指揮所遭飛彈攻擊後，聯合作戰指揮機制轉進雪山隧道導坑開設預備指揮所。這項科目由副參謀總長王興禮督軍，部分裝備日前已在導坑內就位。今晨5時許，有軍用車輛與身著迷彩服、戴鋼盔的官兵，進入雪隧坪林段導坑。

後天準備實施台北港防衛及淡水河口反突擊的第3作戰區，今天公布操演期間由新制14日教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾興建的地下戰壕系統。地下戰壕有照明，明暗兩型交通壕四通八達，可通往各型武器地堡，包括40榴彈槍、50機槍、班用機槍、T-91步槍、66火箭彈等，地堡同時可囤儲30日份的彈藥、生存物資，供後備官兵隱蔽長期戰備，且地堡極涼爽，與地表白天酷熱形成對比。

後備軍人陳建明受訪說，此次14日教召内容十分充實，讓他覺得國軍是「玩真的」，感受實戰經歷。

全國各作戰區三軍包括動員而來接受「同心演習」的後備部隊，今天陸續實施戰力保存與全民戰力綜合協調機制支援作戰區防衛作戰狀況的演練。

漢光演習規畫蔡英文登上基隆級「左營」飛彈驅逐艦出海校閱，這是蔡英文在任內第二次出海校閲部隊。第一次是2018年4月登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。