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自撞肇事留疑問 林志穎「仍無法完整拼湊」

記者陳慧貞／即時報導
林志穎弟弟林志鑫（右）、經紀人阿任露面說明林志穎最新病況。記者陳慧貞／攝影
林志穎弟弟林志鑫（右）、經紀人阿任露面說明林志穎最新病況。記者陳慧貞／攝影

藝人林志穎22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區發生自撞車禍，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與6歲兒被人從車內合力拉出，送往醫院急救，連日來情況穩定， 今（25日）林志穎的弟弟林志鑫、經紀人阿任在林口長庚醫院舉行說明會，報告林志穎最新病況，林志鑫代為轉達林志穎妻陳若儀在這段期間的心路歷程。

林志鑫表示，事件發生第一時間，二嫂陳若儀接到熱心民眾打來電話，也和兒子Jenson聯繫上，但未能聯繫上林志穎，「我們帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，我們一家人與志穎的好友們，才確定了這個令人難過的事實，看著這幾天二嫂不眠不休，堅強的守護著志穎，我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠。」

影片來源：聯合新聞網

林志穎自撞車禍意外，外界諸多揣測，林志鑫也表示，關於意外發生的經過，「二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了，也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。同時，請大家尊重傷者與家屬，網路上許多不實的報導與臆測，還請社會大眾與各位媒體朋友審慎過濾，這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。」

林志鑫出面說明哥哥林志穎最新病況。記者王聰賢／攝影
林志鑫出面說明哥哥林志穎最新病況。記者王聰賢／攝影
林志穎經紀人阿任（左）、弟弟林志鑫出面說明林志穎最新病況。記者王聰賢／攝影
林志穎經紀人阿任（左）、弟弟林志鑫出面說明林志穎最新病況。記者王聰賢／攝影

林志穎 車禍 特斯拉

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