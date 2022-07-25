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台灣新增1萬6921例確診 再度降到2萬以下

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北25日電
BA.5再現社區感染，指揮中心記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
BA.5再現社區感染，指揮中心記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎疫情持續趨緩，本土個案再探2萬例以下。今天新增本土個案1萬6921例，是4月30日以來最低；另增境外個案206例、死亡個案53例。疫情監測組組長周志浩表示，境外移入個案增加呼應國際疫情上升的趨勢。

今日新增例本土病例為7981例男性，8931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(2955例)，台中市(2051例)，桃園市(1847例)，高雄市(1767例)，台北市(1727例)，台南市(1380例)，彰化縣(830例)，新竹縣(479例)，苗栗縣(478例)，屏東縣(452例)，雲林縣(439例)，宜蘭縣(361例)，嘉義縣(337例)，新竹市(336例)，南投縣(324例)，花蓮縣(309例)，基隆市(237例)，嘉義市(182例)，台東縣(171例)，金門縣(125例)，澎湖縣(118例)，連江縣(16例)。

今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日。

今日新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南(5例)、泰國(3例)、美國(2例)、澳大利亞及菲律賓(各1例)，另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計444萬7707例確診，分別為1萬8667例境外移入，442萬8986例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8649例死亡病例，其中8634例本土，個案居住縣市分布為新北市1936例、台北市1008例、台中市840例、高雄市784例、台南市664例、桃園市647例、彰化縣508例、屏東縣355例、雲林縣255例、南投縣248例、基隆市204例、苗栗縣188例、嘉義縣182例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣132例、台東縣116例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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