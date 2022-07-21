日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台

日本前防衛大臣石破茂將率團訪台。（路透 ）

台灣外交部今天表示，日本 跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台。共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員 與前防衛大臣濱田靖一眾議員。

同團成員包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島 昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長周學佑在業務報告時宣布此項訪問行程。

周學佑表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

周學佑表示，自今年5月日本自民黨青年局組團訪台後，陸續有日本訪團前來台灣訪問，顯示台日雙方關係友好，外交部認為，這次日本國會內的「思考日本安全保障之會」組團訪台，有助於進一步深化雙方在相關領域的理解與溝通。外交部也歡迎日本各界陸續組團來台，深化雙方全方位的實質友好關係。

周學佑表示，有關日本政府預定在9月間為前首相安倍晉三辦理「國葬」，外交部與駐日本代表處將密切關注日本政府的相關規畫，台灣與日方也會保持密切聯繫協調，未來有具體結果，外交部將會適時再作說明。