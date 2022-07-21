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日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台

中央社台北21日電
日本前防衛大臣石破茂將率團訪台。（路透 ）
日本前防衛大臣石破茂將率團訪台。（路透 ）

台灣外交部今天表示，日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台。共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員與前防衛大臣濱田靖一眾議員。

同團成員包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長周學佑在業務報告時宣布此項訪問行程。

周學佑表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

周學佑表示，自今年5月日本自民黨青年局組團訪台後，陸續有日本訪團前來台灣訪問，顯示台日雙方關係友好，外交部認為，這次日本國會內的「思考日本安全保障之會」組團訪台，有助於進一步深化雙方在相關領域的理解與溝通。外交部也歡迎日本各界陸續組團來台，深化雙方全方位的實質友好關係。

周學佑表示，有關日本政府預定在9月間為前首相安倍晉三辦理「國葬」，外交部與駐日本代表處將密切關注日本政府的相關規畫，台灣與日方也會保持密切聯繫協調，未來有具體結果，外交部將會適時再作說明。

日本 眾議員 長島

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