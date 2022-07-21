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台灣疫情續降溫 新增2萬4907例 「較上周減少9.7%」

記者楊雅棠、鄒尚謙、許政榆／台北21日電
指揮中心發言人莊人祥（左）、指揮官王必勝（中）、醫療應變組副組長羅一鈞（右）。（記者楊雅棠／攝影）
指揮中心發言人莊人祥（左）、指揮官王必勝（中）、醫療應變組副組長羅一鈞（右）。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎持續降溫，今天新增2萬4907例本土個案、74例死亡個案；另有境外移入個案264例。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天減少2000例，約降7.6%，與上周四相比減少2490例，下降9.7%。目前疫情仍呈現周間的規律，周二、三較高，周四至周日最低，最近兩、三天疫情應會較2.4萬再低一些。

今日新增2萬4907例本土病例，為1萬1239例男性、1萬3647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4365例)，台中市(3115例)，台北市(2677例)，桃園市(2520例)，高雄市(2517例)，台南市(2024例)，彰化縣(1151例)，屏東縣(759例)，新竹縣(693例)，苗栗縣(644例)，雲林縣(643例)，新竹市(594例)，宜蘭縣(543例)，嘉義縣(529例)，南投縣(452例)，花蓮縣(407例)，基隆市(381例)，台東縣(326例)，嘉義市(245例)，澎湖縣(168例)，金門縣(133例)，連江縣(21例)。

今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日。

今日新增264例境外移入個案中，為148例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、加拿大(4例)、泰國及德國(各3例)、土耳其、阿拉伯聯合大公國及日本(各2例)、西班牙、紐西蘭及英國(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月20日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計436萬2227例確診，分別為1萬7656例境外移入，434萬4517例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8392例死亡病例，其中8377例本土，個案居住縣市分布為新北市1893例、台北市986例、台中市815例、高雄市761例、桃園市639例、台南市631例、彰化縣484例、屏東縣348例、雲林縣244例、南投縣237例、基隆市198例、苗栗縣174例、嘉義縣171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、台東縣115例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

今天新增2萬4907例本土個案、74例死亡個案；另有境外移入個案264例。（圖：...
今天新增2萬4907例本土個案、74例死亡個案；另有境外移入個案264例。（圖：指揮中心提供）

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