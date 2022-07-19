歐洲議會副議長訪台 「不會漠視中國對台施壓」

歐洲議會副議長畢爾（右）抵台訪問，她在機場致詞時表示，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，他們會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港。記者黃仲明／攝影

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）台灣時間19日率團抵台，至21日以外交泡泡方式在台訪問，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。畢爾在機場 致詞時表示，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，他們會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港 。

歐洲議會副議長畢爾台灣時間19日上午7時54分（美東時間18日下午7時54分）搭乘中華航空CI-62班機抵達桃園機場，台外交部政務次長田中光代表前往B9國賓門接機，雙方互碰手肘代替握手並於機場拍攝合照。畢爾副議長訪台期間將晉見蔡英文 總統、拜會行政院長蘇貞昌等人，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

畢爾致詞時指出，她這次是以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台，她也向田中光表示「台灣民主自由的成就，也就是歐洲的成就」，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，他們會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港。台灣的民主自由是華人世界的典範，他們看見了此時正在歐洲發生的戰爭，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

歐洲議會副議長畢爾（左）抵台訪問，台外交部政務次長田中光（右）代表接機，雙方互碰手肘代替握手。記者黃仲明／攝影

台外交部表示，歐洲議會副議長畢爾此次率團抵台訪問，是繼去年（2021）11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，歐洲議會再度展現對台灣的強力支持。畢爾副議長此次首度訪台，將深入瞭解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

台外交部指出，畢爾副議長訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴；另將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪台灣文經建設。

影片來源：聯合新聞網