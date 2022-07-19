統一集團9.7億美元買下台灣家樂福 台量販市場再無外商

統一集團宣布賣下台灣家樂福。記者林海／攝影

家樂福出售案花落誰家，終於有答案！統一及統一超在台灣時間今晚23時40分（美東時間上午11時40分）舉行重大訊息記者會，宣布統一和統一超經過董事會將以290億元（新台幣，下同，約9.7億美元）舉買下家樂福六成股權，預計2023年年中交割，自此台灣量販市場再無外商，加上上周公平會通過全聯併購大潤發，統一、全聯、遠東愛買三強鼎立。

原本統一和統一超就持有四成家樂福股權，今日董事會通過，統一取得49.5%股權，統一超10.5%，合計六成股權，預計2023年年中交割，統一和統一超將分別取得家福股份有限公司（家樂福）70%跟30%股權。該案交易金額，統一以239億元，統一超51億元，合計290億元取得六成股權。

統一表示，35年前與法國家樂福創辦家族合作，將家樂福引進台灣，成為家喻戶曉的量販超市代表，收購後，統一集團全通路策略更為完善，有更為廣泛優質服務給消費者，持續以家樂福名字來經營。

是否會有壟斷問題？統一表示，量販和超商 和超市是完全不同業態，未來取得公平會核可後，會百分之百用現金做交割。

統一集團宣布賣下台灣家樂福。記者林海／攝影

台灣家樂福去年開始傳出出售，統一為外部大股東，統一加上統一超持股為40%，其餘60%則為法商家樂福。目前家樂福有69間量販店、超過200間超市，在宅配和電商 都有著墨，包括今年4月剛推出、最快可20至35分鐘送到家的「家速配」，以及家樂福線上購物。

從統一財報觀察，2017年至2020年，家樂福每年有超過17至19億元以上的獲利，去年受到三級警戒影響，僅15.5億元，年減20%，加上今年第1季因楊梅倉庫3月發生大火，故虧損4.4億元，家樂福前年併購頂好超市和走頂級路線的Jasons超市後，總經理王俊超今年初時曾表示，去年營收 與目標900億元差距不大。

談到今年展望，王俊超說，全年營收上看900億元沒問題，只是受通膨影響，量販店最大檔期中元節又即將到來，買氣是否會受影響，則待觀察。不過家樂福將持續經營自有品牌，包裝跟進貨都可降低成本，目前已經占家樂福營收約12-13%。

目前家樂福的自有品牌商品開發了2000多種，包括生鮮產品，一開始以食品為主，後來亦有日用品，現占營收12至13%，和國外30%相比，仍有一段成長空間。

王俊超也表示，家樂福楊梅倉今年3月遭祝融之災，未來會原地重建，只是即將迎來大檔期中元節，僅能由廠商直送，因此一定要尋找替代倉，以免各店配送貨物受到影響。

影片來源：YouTube台灣證券交易所