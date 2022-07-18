捷克高規格禮遇台立法院長到訪 參議院掛中華民國國旗

台立法院長游錫堃18日率團抵達布拉格，受到捷克高規格禮遇，捷克參議院大門掛上中華民國國旗。 （台駐捷克代表處提供/中央社）

台立法院長游錫堃今天率團抵達布拉格，受到捷克參議院 議長維德齊熱烈歡迎及高規格禮遇，參議院大門掛上中華民國 國旗，維德齊稱接待台灣代表團就是繼承前總統哈維爾的精神。

應捷克參議院議長維德齊（Miloš Vystrčil）邀請，游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人，搭乘土耳其航空班機當地時間早上9時飛抵首都布拉格的哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague），受到維德齊熱烈歡迎。

游錫堃從接駁車下車後，立即張開雙手與在航廈前等待的維德齊擁抱，兩人彷彿一見如故熱情交談。維德齊還特地拿出2020年8月訪台時、台灣政府為訪團訂製的口罩，可見他對台灣行念念不忘。

休息片刻後，游錫堃與維德齊隨即在機場召開記者會。維德齊首先對游錫堃一行表達歡迎之意，強調捷克與台灣都是民主國家，分享共同的價值觀，不應卑躬屈膝對極權國家屈服，他因此在2年前率團訪問台灣。

維德齊認為游錫堃這次訪問捷克具有重要的象徵意義。他表示，捷克從7月開始擔任歐盟 輪值主席國，選擇前總統哈維爾（Václav Havel）說過的「歐洲作為任務」當口號，接待台灣代表團就是繼承哈維爾的精神，找回歐洲的良知和責任，為包括台灣在內的世界負起責任。

游錫堃表示，他懷著朝聖的心情訪問捷克，因為捷克是他嚮往已久的民主聖地，1968年的布拉格之春和1989年的絲絨革命廣為世人傳頌。

他尤其感謝維德齊2年前克服萬難訪問台灣，成為台灣史上第一位在立院演講的非邦交國議長，間接促成去年10月歐洲議會高票通過強化歐盟和台灣政治關係的報告。

游錫堃稱讚捷克是台灣在歐洲的貴人，指維德齊不畏強權欺壓，勇敢率團訪台，不僅粉碎中共戰狼外交的惡行，也讓世界更珍視台灣的價值，「台灣人民想念您」。

立院訪團隨後驅車前往哈維爾家族的墓地，在維德齊陪同下向這位前總統獻花致敬。出身劇作家的哈維爾是絲絨革命的領導者，1993年出任總統後對台灣高度友好，支持台灣加入聯合國，並在2004年、卸任後次年訪問台灣。

游錫堃一行明天將拜訪維德齊的故鄉泰爾奇（Telč）。游錫堃20日將到參院發表演說，接著拜會眾議院、布拉格市府並參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。

值得一提的是，游錫堃這次訪問捷克受到高規格禮遇，座車車頭懸掛中華民國國旗，沿途都有警車開道，參議院大門在游錫堃來訪期間也懸掛中華民國國旗，可見捷克對立院訪團的高度重視。