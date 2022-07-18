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台向美購F16V戰機 至今還在等飛彈裝備

記者洪哲政／台北報導
圖為F-16V戰機。（軍聞社）
圖為F-16V戰機。（軍聞社）

國務院日前批准對台「零附件採購與技術協助案」，包括售台戰車及戰術車輛的零附件、技術協助等，總額約1.08億美元。中國外交部和國台辦昨紛表態反對美國對台軍售。國防部前部長艾思博率領「大西洋理事會訪問團」抵台訪問三天，強化對台支持，今天已與國民黨主席朱立倫會面，蔡英文總統明天也將接見訪團。

台空軍無奈 期程須視美態度

不過，台灣對美採購66架F-16C/D Block 70型戰機（空軍稱為F-16V BLK70），整體機隊所需的AGM-158長程攻陸飛彈等裝備（「鳳雷專案」），美方至今尚未簽署發價書。因應美方尚無動靜，台空軍已作出「獲得期程將須依美方態度進行調整」的立場。

「鳳雷專案」事關台F-16機隊整體戰力提升，川普政府售台F-16C/D戰機時，台美兩軍透過軍種「藍天會議」對台進一步採購彈藥曾有共識；如今舉債以特别預算採購載台（戰機），美方卻對彈藥案「已讀不回」。

鳳雷預算10.9億美元 去年遞發價需求

台空軍司令部今表示，空軍各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規畫建置；各項武器裝備續依計畫期程，並落實預算管控，以構建符合台海防衛作戰需求武力。

台空軍是在去年向美遞交發價書需求信函，以「鳳雷計畫」為名，規畫自今年至2027年止，對美籌購F-16C/D Block 70型戰機需用包括AGM-158長程攻陸飛彈等武器彈藥，全案預算編列新台幣328億253萬元(約10億9587萬美元)，希望今年可完成專案發價書簽署。

台空軍以「鳳揚專案」為名編列特別預算，向美採購66架F-16C/D Block 70戰機，依計畫期程，美方將於2023年首批交兩架新機予台方，2026年可望完成66架新機交機。但隨機採購的武器裝備，僅雷射導引炸彈。

據了解，台空軍另以代號「鳳雷專案」為名，計畫對美採購戰機掛載的4類型空對面飛彈與先進狙擊標定莢艙等強化火力、目標獲得、識別性能的作戰支援裝備。

AGM158射程370公里 美未首肯

此案台方計畫採購的飛彈，是AGM-158聯合遙攻武器（JSOW）、AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）、AGM-84H/K增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）為優先籌獲的目標，其中3型已獲美方同意，但AGM-158空對面飛彈射程達370公里以上，能作源頭打擊，美國至今沒有同意。

據指出，美方尚未簽署此案發價書。台空軍人士透露，此案獲得期程將須依美方態度進行調整，空軍仍在敦促美方依計畫期程執行。此案裝備數量與價格均在商議與評估階段，今年台美蒙特瑞會議對此案也未作出定論。

預算 國務院 國防部

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