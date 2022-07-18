我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家公園旁做手術 聯邦土地 成婦女墮胎最後堡壘？

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦起訴2華人

抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉

記者劉宛琳／即時報導
國民黨日前為日本前任首相安倍晉三遇刺身亡降半旗、降黨旗致哀。記者劉宛琳／攝影
國民黨日前為日本前任首相安倍晉三遇刺身亡降半旗、降黨旗致哀。記者劉宛琳／攝影

中華民國復興崗校友會發出聲明指出，非常驚訝得知國民黨為日本前任首相安倍晉三遇刺身亡降半旗致哀，但認為從法制、現實與情感三個面向來看，「期期以為不可」；他們認為這是對黨內退伍革命軍人的羞辱與糟蹋，因此強烈抗議國民黨為安倍降半旗，要求朱立倫應為此不智作為道歉。

中華民國復興崗校友會指出，國民黨降半旗係根據中華民國「國旗下半旗實施辦法」第四條定，蔡英文總統有降半旗的決定權，但也不能逾越法律規定率爾行之。而國民黨主席朱立倫跟進，將黨旗降半旗，此一對法制漠視之舉，實為台灣亂象之源，令人憤怒與沉痛。

中華民國復興崗校友會強調，日本對於中華民國，在百年來的史冊，寫滿了侵占掠奪、迫害凌虐，以及千萬頭顱的悲憤哀號。撇開遠的歷史不說，近年來，片面毀棄台日漁業協議，驅離我漁民在釣魚台周邊的作業；日本對於感安婦的賠償與態度，台韓待遇大不同。

中華民國復興崗校友會表示，安倍遇刺,，他們譴責暴力，對此不幸表示哀悼，皆為人情之常；安倍生前對台灣友好的談話與作為，他們也表達謝意，但實在稱不上對「中華民國」、「世界和平」及「人類進步」有「偉大貢獻」。

中華民國復興崗校友會表示，外交儀程，講就有禮有節，凡事過度，非但不可曰禮，甚而是自我輕賤。

因此，中華民國復興崗校友會表示，國民黨為安倍降半旗，實為自失黨格。最諷刺的是，就在黃復興黨部剛舉辦完七七抗戰紀念音樂會翌日，朱立倫即宣布國民黨為安倍降半旗，這對黨內退伍的革命軍人，不啻為羞辱與糟蹋，因此，他們強烈抗議國民黨為安倍降半旗，朱立倫應為此不智作為道歉。

中華民國 國民黨 安倍

上一則

歐洲議會高層明首度訪台 副議長將見蔡英文

延伸閱讀

中媒：國民黨為安倍降半旗的理由 中國人不能茍同

中媒：國民黨為安倍降半旗的理由 中國人不能茍同
安倍國葬料海外政要雲集 日本不容維安再出洋相

安倍國葬料海外政要雲集 日本不容維安再出洋相
求援紀錄第一時間沒說安倍中彈 嫌犯母為兒行凶致歉

求援紀錄第一時間沒說安倍中彈 嫌犯母為兒行凶致歉
安倍喪禮 謝長廷另有行程放賴清德落單 金美齡指理由很好笑

安倍喪禮 謝長廷另有行程放賴清德落單 金美齡指理由很好笑

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34

超人氣

更多 >
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺
美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
大違約潮 12國面臨倒債危機

大違約潮 12國面臨倒債危機