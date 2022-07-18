我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國交通銀行人臉辨識被詐騙攻破 盜走逾6萬美元

CNN：中國一度想聯歐抗美 如今與歐關係極度低迷

歐洲議會高層明首度訪台 副議長將見蔡英文

記者鄭媁／即時報導
歐洲議會德國籍副議長畢爾（右）。（Getty Images）
歐洲議會德國籍副議長畢爾（右）。（Getty Images）

台外交部今天表示，歐洲議會副議長畢爾訂於今年7月19日至21日，以外交泡泡方式到台灣訪問。這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後， 再度展現歐洲議會對台灣的強力支持，台外交部對此表達誠摯歡迎。

台外交部表示，畢爾訪台期間，將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴；另將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪台灣文經建設。

至於訪團抵離及在台灣期間的各項活動規畫安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

台外交部表示，畢爾長期支持台灣的自由民主，不僅力挺與有關台灣的決議案，並連署聯名函聲援台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；畢爾更曾在2020年12月與台方舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。

台外交部表示，畢爾此次首度訪台，將深入瞭解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。

歐盟 疫情 供應鏈

上一則

前國防部長艾思博率團訪台 蔡英文明接見

延伸閱讀

前國防部長艾思博率團訪台 蔡英文明接見

前國防部長艾思博率團訪台 蔡英文明接見
台總統府發布新人事 黃重諺出任副秘書長

台總統府發布新人事 黃重諺出任副秘書長
蔣萬安、侯友宜的真正對手 是蔡英文

蔣萬安、侯友宜的真正對手 是蔡英文
新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人

新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺
來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔
大違約潮 12國面臨倒債危機

大違約潮 12國面臨倒債危機